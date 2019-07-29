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В "Слуге народа" анонсировали ратификацию Стамбульской конвенции

В предыдущем созыве не нашлось голосов из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

В "Слуге народа" анонсировали ратификацию Стамбульской конвенции
Фото: Анна Стешенко

"Слуга народа" намерена рассмотреть ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия по отношению к женщинам и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Об этом рассказал LB.ua будущий депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Есть несколько кандидатов, которые интересуются правозащитной работой. Для них очень важна ратификация, скажем, Стамбульской конвенции. Это обязательно будет одним из первых законопроектов, которые будут рассматривать. Этим мы сейчас занимаемся в группе, которая отвечает за иностранные дела", - сказал Яременко.

Напомним, Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

Три года назад попытка ратифицировать этот документ провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация".

При этом в украинском законодательстве уже есть понятие гендерной идентичности. В 2015 году Рада приняла закон, который запрещает дискриминацию в сфере труда по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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