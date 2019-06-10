Фото: facebook/Крымская солидарность

Фото: facebook/Крымская солидарность Симферопольский район, с.Заречное. Обыск у Кантимирова Эльдара

В Крыму российские силовики проводят обыски в домах троих крымских татар. Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

"Поступила информация о том, что сразу по трем адресам ведутся следственные мероприятия: в городе Алушта - у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - в Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019), в селе Каменка Симферопольского района - информация выясняется. Еще по одному адресу также ведутся следственные мероприятия: Алуштинский район, село Малый Маяк, улица Солнечная, 32 - Месутов Руслан", - сказано в сообщении.

Фото: facebook/Крымская солидарность Белогорск, п.Зуя. Обыск у Джеппарова Айдера.

Фото: facebook/Крымская солидарность Белогорск, п.Зуя. Обыск у Джеппарова Айдера.

Фото: facebook/Крымская солидарность Айдер Джеппаров. Белогорск.

Позже в сообществе сообщили, что обыск в Эскендера Сулейманова завершен. "Сейчас он задержан, отвезли в отдел УФСБ России по "Республике Крым и городу Севастополю", - сказано в сообщении.

Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также сейчас проходит обыск.

Фото: facebook/Крымская солидарность Симферопольский район, с.Заречное. Обыск у Кантимирова Эльдара

Фото: facebook/Крымская солидарность

Следственные мероприятия проходят в селе Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины, и в Белогорске, в доме Ризы Омерова - сына Энвера Омерова, задержанного по дороге в Ростов сегодня утром.

Фото: facebook/Крымская солидарность Энвер Омеров

Фото: facebook/Крымская солидарность Риза Омеров

Фото: facebook/Крымская солидарность Строгановка. Обыск у Сулейманова Эскендера.

Фото: facebook/Крымская солидарность Строгановка. Обыск у Сулейманова Эскендера.

Что касается самого Энвера Омерова, то, как сообщается, был задержан ранее сегодня. "У въезда на крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы "Хизб-ут Тахрир", где сегодня должны состояться прения сторон. После 3 часов содержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров", - сообщил адвокат Маммет Мамбетов.

Сообщается, что задержанному Энверу Омерова "стало очень плохо, ему вызвали скорую". "Медики, прибывшие сделали ему уколы и просили не беспокоить его, поскольку у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и увезли в отделение полиции", - отметили в сообществе.

Напомним, в марте российские силовики в Крыму провели обыски в домах 24 крымских татар и задержали 24 местных жителей. Их вывезли на территорию России и сейчас судят в Ростове-на-Дону.