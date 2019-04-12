Следком России объявил в розыск Гриценко и требует его заочного ареста

Гриценко обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ".

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать бывшего министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом сообщают российские СМИ.

Гриценко в России обвинили в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России". Как уточнила пресс-секретарь суда Юнона Царева, он также объявлен в розыск.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - заявила представитель суда, не уточнив дату заседания.

По ее словам Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

"По версии Следкома РФ, Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. Второй эпизод связан с его призывами в эфире телеканала "112 Украина" 2 июля 2017 года к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога", - пишет ТАСС.

Напомним, Гриценко принимал участие в выборах президента Украины 31 марта 2019 года. В его пользу сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, бывший журналист Дмитрий Гнап и нардеп Дмитрий Добродомов. В первом туре Гриценко набрал 6.91% голосов.