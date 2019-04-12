Трансляция Киевского Форума безопасности. День второй

LB.ua в рамках информационного партнерства ведет трансляцию Киевского Форума безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

12 апреля проходит второй день форума. В целом, в нем ожидается участие более 1000 высокопоставленных чиновников и экспертов из 20 стран мира.

Вопросы, которые будут обсуждаться в рамках Киевского форума, касаются решения региональных конфликтов, экономической и энергетической безопасности, кибербезопасности, проблем организованной преступности, торговли людьми, нелегальной миграции и беженцев. Участники Форума пытаются найти решения для преодоления актуальных проблем управления границами, коррупции, терроризма, нераспространения ядерного и обычного оружия и др. Также одной и тем станут выборы в Украине.