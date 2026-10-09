У трьох районах Києва через брак електронапруги призупинили громадський транспорт

Перебої в русі почалися після масованих ворожих атак по енергетиці.

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В Оболонському, Святошинському і Подільському районах вранці 9 жовтня тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту. Причина полягає в відсутності напруги в енергосистемі.

Про це повідомили в «Київпастранс». Про зміни інформуватимуть.

«Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.

Учора через брак напруги зупинилася не лише частина наземного електротранспорту, а й метро Києва. Про зупинку в КМДА повідомили о 18:21, про відновлення руху двома гілками – о 18:39. О 19:24 адміністрація заявила про відновлення руху всіма гілками метрополітену, але з затримкою в графіку.

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи перебої, нагадав, що внаслідок атак у попередні роки місто повністю втратило власну генерацію, тож залежить від енергосистеми країни.