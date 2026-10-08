На правому березі Києва знижувався тиск у водопровідній мережі (оновлено)

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На правому березі Києва вранці 8 жовтня знизився тиск у водопровідній мережі. Це було пов'язано зі зниженням напруги в електромережі.

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працювали над усуненням перебоїв. Про це повідомили в КМДА.

Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалося, зокрема, в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

За інформацією станом на 11:04, електропостачання водопровідних об'єктів відновили.