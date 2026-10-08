На правому березі Києва знижувався тиск у водопровідній мережі (оновлено)

На правому березі Києва вранці 8 жовтня знизився тиск у водопровідній мережі. Це було пов'язано зі зниженням напруги в електромережі.
Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працювали над усуненням перебоїв. Про це повідомили в КМДА.
Зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалося, зокрема, в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
За інформацією станом на 11:04, електропостачання водопровідних об'єктів відновили.
- Сьогодні вранці в Києві застосували екстрені відключення світла, тож графіки не діють. Перебої в постачаннях пов'язані з російськими атаками проти енергетики.