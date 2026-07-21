Навіть якщо ви ніколи не були на фронті, воєнна медицина може врятувати вам життя. Як?

Довідка: Дмитро Самофалов – не кабінетний чиновник, а дитячий хірург, начмед у Центрі екстреної медицини Одеської області, був у топ-менеджменті Національної служби здоров'я, а з 2022-го року військовий хірург. Очолював передову хірургічну групу, був долучений до підтримки контрнаступу по звільненню Херсону.

Про неї сьогодні поговоримо у проєкті “Наші гідні” з Дмитром Самофаловим , керівником Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

Це – лише такий один з маленьких штрихів того, що нам дає військова медицина.

Я добряче порвала своє коліно півтора роки тому. Коли шукала, хто його якісно зремонтує, зрештою опинилася у військового хірурга-ортопеда, оскільки у нього великий потік поранених захисників. Є сильний досвід плюс іноземні навчання.

Чому воєнна медицина стосується кожного

Що нам усім як суспільству, від того, що у нас буде добре розвинена військова медицина?

Визначимось з поняттям – ми більше говоримо зараз не про військову, а про воєнну медицину, медицину війни.

Ми стали розуміти нарешті медицину травми і екстрену.

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Екстрена змінюється відповідно до міжнародних підходів, де екстрена дійсно екстрена.

Медицина травми – незрозумілий термін для України. Коли кажеш “травма”’, думають про кістки, зв'язки. Але це значно ширше: ДТП, розрив селезінки, легені, перелом черепа. Цим займається травмахірург. Він розглядає людину повністю, а не по окремих частинах (коли цей займається кістками, оцей – черепами, оцей – печінкою).

На фоні війни до нас заходять навчання. У Польщі ми розгорнули ASSET навчання – з хірургії великих судин. Завдяки нашим партнерам ми навіть змогли такі тренінги в Україні провести.

Фото: LB.ua Дмитро Самофалов, Міноборони

Але ж для них потрібні трупи.

Так. Українське законодавство не дуже дозволяє проводити такі навчання, але за певних умов і військового стану це можливо. Ми продовжуємо працювати в політичному полі, щоб це дозволити.

Бо секунди відіграють роль. Навчити хірурга ушивати, закривати, зупиняти кровотечу з розриву аорти, поранення серця можна тільки так.

Це ж принцип “краще вчитися на мертвих, аніж практикуватись на живих “.

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Відбувся вже перший крок – саме для цивільної медицини завдяки Global Medical Knowledge Alliance у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У них чіткий принцип: не можуть тренувати військовослужбовців, тому тренінг провели для цивільних – Advanced Trauma Life Support – він є наріжним каменем для роботи з травмою.

І це навчання спрацьовує, коли, наприклад, ДТП (у нас їх багато), стається масивна аварія, і медичні команди розуміють, що робити.

Так. Advanced Trauma Life Support був розроблений, щоб кожен лікар надав допомогу кожному травмованому. Кожен український лікар має бути навчений по цьому тренінгу. Військовий чи цивільний.

За рахунок воєнної медицини ми отримуємо велику когорту лікарів, не тільки хірургів, здатних відповідати на травму. На жаль, в Україні до 2022 року і до 2014-го навіть кількість смертей в ДТП була захмарною. І зберігається досі.

Фото: Поліція Києва Місце ДТП у Києві

Що змінилося в екстреній допомозі

Що ви спостерігаєте, порівнюючи швидку, яку ви очолювали, з тим, як екстрена медицина розвивається зараз — зокрема в опрацюванні травм? Це ж і обстріли можуть бути, і ДТП, і будівництво.

Я був медичним директором. Якраз тоді починались ці процеси навчання по сучасних протоколах. Я особисто проводив такі тренінги для своїх підлеглих, ми тільки намацували цей шлях. Потім були створені тренінги для парамедиків, вони бурхливо розвиваються.

В Україні вже є можливість пройти Pre-Hospital Trauma Life Support, який є золотим стандартом в світі для екстреної медичної допомоги.

Я дивлюсь, наскільки росте екстрена допомога, наскільки чітко надається допомога при травмі. І що ще важливо – маршрути швидкої (тобто куди кого і за якими правилами везуть).

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Фото: Запорізька ОВА Поранені унаслідок російської атаки у Запоріжжі

Міністерство охорони здоров'я в співпраці з нами випустило постанову про прицільну евакуацію, коли екстренкою ми можемо напряму доставляти або тяжких поранених, наприклад, опікових, або специфічних, відразу в відповідний центр, Це значно зменшує час і максимально наближає пацієнта до центру, де йому нададуть найкращу допомогу.

І вищі шанси на виживання.

Або, наприклад, збереження зору. Екстренка працює не гірше або так само як військові, навчені алгоритмом.

Здається, є дозвіл, який дозволяє тепер бойовим медикам долучатися до команд швидкої екстреної допомоги.

Міністерство охорони здоров'я розробило план, по якому бойові медики полегшено вступають на бакалаврат і можуть навчатися там здебільшого заочно.

«Він зникає для свого начмеда»

Навчені класні бойові медики згодом можуть ставати частиною невідкладної допомоги, якщо у вас щось станеться. Це класна історія. Чи бачите ви зміни за ці роки у маршрутах пацієнтів?

Вийшов наказ щодо модульної системи, де ми визначаємо для військових медзакладів (сюди входить і медична рота, і медичний батальйон) хірургічний модуль, анестезіологічний, і так далі. Хочеш надавати хірургічну допомогу, маєш відповідне обладнання і спеціалістів, – можеш. І за рахунок цього військова частина має формувати ці маршрути.

Фото: LB.ua Дмитро Самофалов та Ірина Андрейців

Коли тут сиділа пані Наталя (голова Національної служби здоров’я), вона казала, що саме для військових є ще перешкоди, коли не можна швидко перевести з одного медзакладу в інший, де можуть надати кращу допомогу.

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На жаль, військова електронна система поки не поєднана з цивільною. Коли військовослужбовець потрапляє в цивільний заклад, він зникає для свого начмеда. І відстежити далі його рух дуже складно.

Ми просимо цивільні заклади на всіх військовослужбовців оформлювати МВТН – медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Не люблю, коли їх називають електронними лікарняними. МВТН - це підстава для лікарняного. Але у військовослужбовців немає лікарняних.

Ми можемо бути у відпустці для лікування, на стаціонарному лікуванні або в військовій частині. Через це МВТН не оформлюють для військовослужбовців.

Але МВТН – це зовсім інше, про тимчасову непрацездатність у зв'язку з травмою і так далі. Це бачить стройова частина, відділ кадрів і так далі. І коли на військовослужбовця МВТН оформлюють, можемо його відстежувати.

Оформлюйте МВТН. Коли військовослужбовець потрапляє в лікарню з пораненням, ми продовжуємо йому сплачувати 100 000, бо поранення вважається ще як на бойових.

Я – командир частини, не бачу, що він там. Які підстави сплачувати ці 100 000? Або я маю його шукати і вимагати доказів. Логічно піду до людини, яка відповідає в мене за всю медичну службу. Запитаю, де лікуються ці військовослужбовці. І уявіть, що в умовного начмеда на Запорізькому напрямку один військовослужбовець по прицільній евакуації поїхав в Одесу, інший залишився в Запорожській області, хтось поїхав на реабілітацію в Львівську область. Хай буде 10 поранених, кожен в іншій області. Це можна відслідкувати? Ніяк.

Ми працюємо над тим, щоб були створені нормальні е-інструменти для відслідковування.

Фото: EPA/UPG Медик контролює артеріальний тиск пораненого військовослужбовця в кареті швидкої по дорозі в госпіталь у Донецькій обл.,3 листопада 2023 року.

«Не можна цьому навчити кожного хірурга»

Ви багато пишете щодо єдиного медичного простору для цивільної і військової медицини. Чи зможу я, якщо він в нас повноцінно запрацює, потенційно при суперскладній травмі потрапити до хірурга, у якого на потоці складні травми через поранених військових?

У час війни – скоріше ні. Мене періодично питають: "Як ви бачите військову медицину після війни?" Я не готовий про це говорити. Нам треба зараз адаптуватись.

Але що здається доцільним – щоб великі госпіталі перетворились у щось на кшталт травмацентрів, як у світі. Наприклад, на першому етапі людина після ДТП потрапляє туди, куди найближче. Її приймає навчений по вже згаданому травма-тренінгу хірург, анестезіолог, надають допомогу, яка рятує життя.

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Але, врятувавши життя навіть на лінії бойового зіткнення, ми додаємо іноді складних завдань наступному хірургу. Коли, наприклад, тампонуємо черевну порожнину. Беремо багато серветок, забиваємо їх туди і залишаємо.

І не зашиваємо.

Так. Просто щоб зупинити кровотечу. Ми зупинили кровотечу, наповнили кров'ю кровотік, але хтось після нас має зробити правильно. Треба забрати серветки, відновити, можливо, великі пошкодження судин і так далі.

Не можна цьому навчити кожного хірурга. Це мають бути професіонали високого рівня. От для таких складних травм на наступному етапі, на мою думку, буде доцільно, щоб військові госпіталі стали травма-центрами. Бо вони мають неймовірну експертизу. І тоді вони увіллюються в єдиний медичний простір.

«Скільки вмерло, не наклавши турнікет?»

Півтора роки тому як одну з головних тез ви казали, що дуже важливо отримати дані, аби розуміти, що реально відбувається. Яку допомогу дають на різних етапах. Чи всюди правильно застосовують ту ж антибіотикотерапію, щоб не назбирували наші військові по всіх ланках поганих бактерій, які потім не можна пролікувати і вони потім успішно застрягають в лікарнях і поширюються, наприклад. Чи вдалося вам за цей рік з хвостиком отримати дані?

І так, і ні. Ми ввели цю електронну картку пораненого. Зараз більшість бригад вже її оформлюють. Це важливий обсяг даних, але насправді це всі дані, які є з пулу, який я хотів отримати.

Показати результат, який би хотілось, поки що рано. Ми рухаємось у головному напрямку – створення травмареєстру. Це дасть нам зменшення кількості смертей і інвалідизації. Але треба правильно поставити запитання, а для цього потрібні ще дані по загибелі.

Фото: Lb.ua Дмитро Самофалов, Міноборони

Наприклад, є історія, що нібито через турнікети люди залишаються без кінцівок.

Тобто що вчасно не зробили так звану конверсію турнікета і людина, яка могла б залишитися з рукою чи ногою…

Люди рідко розуміють про вчасно зробити конверсію. Вони часто чують тільки першу половину –через турнікети ампутують кінцівки.

У мене є кількість тих, кому ампутували кінцівки. Є питання про іншу цифру – скільки вмерло, не наклавши турнікет. Знаючи ці дві цифри, можна говорити. Наприклад, ампутацій значно більше, тобто всі вміють накладати турнікети і можемо перейти до наступного кроку – навчити, наприклад, конверсії турнікета. Або вмерло більше, ніж наклало турнікет, тобто ми не допрацьовуємо в накладанні турнікета і слід збільшити навчання по накладанні турнікета. Бо без руки або ноги людина все ще жива.

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У мене є співробітник Олександр Северин. Бойовий медик, був у Госпітальєрах. Працює в підрозділі, відповідальному за підготовку. Його керівник Андрій Максименко теж дуже спрямований на підготовку.

Оцей тандем зробив неймовірну роботу. Вони проїхали всі навчальні центри наші, оцінили медичну складову базової військової підготовки.

На жаль, поки що результат навіть накладання турнікетів нас задовольняє по одиноких центрах.

По одиноких в меншості значній?

На жаль, так.

Це про якість накладання турнікету?

Так. Поки для кожного з нас це не стане філософією, якість накладання турнікета буде поганою. Скажу чесно – Київ розслабляє. Від мене сюди 10 хвилин бігти, я без аптечки.

Ми не можемо вирішити. всі ці проблеми. Нас дуже мало, маю на увазі Департамент охорони здоров'я, мало людей. По суті, ми нашим невеликим складом виконуємо роботи стільки ж, скільки Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я разом.

Фото: надано БФ 'Здорові рішення' Новий очільник департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов

Що вдалося за рік

А тепер розкладіть на компоненти. Що за рік зробили?

Центр геномної інформації. Є приміщення, повна нормативка, алгоритм. Ми зібрали зараз геномну інформацію вже близько половини військовослужбовців.

Що це дає?

Коли людина зникає безвісті, до нас звертається Міністерство внутрішніх справ, чи зберігається від такого військовослужбовця геномна інформація. Якщо так, ми передаємо МВС, що значно пришвидшує ідентифікацію тіла загиблого героя.

Фото: Міноборони Для ЗСУ вперше закуплять ДНК-системи

У нас в родині друг безвісти зник ще в 2024. році. Лише у 2026 весною ідентифікували зразок і змогли повернути його родині для гідного поховання. Уже під час оформлення документів виявилося, що його тіло було в холодильнику з 2024 року, просто два роки не могли співставити. Тобто те, що в нас половина військовослужбовців здало свій матеріал, потенційно дозволило б два роки не чекати на повернення рідної людини?

Так, більше того, у нас наступний проект має це ще пришвидшити, спростити і здешевити. Це відбитки пальців. В світі ідентифікація це:

жетон, який носить кожен військовослужбовець.

найдешевше – відбиток пальців

зубна формула

тільки після цього йде геномний матеріал, бо це дорого.

У нас спочатку ухвалили закон про геномну інформацію і жодного нема підґрунтя ні для пальців, ні для щелеп. МВС розробили експериментальну постанову для відбитків пальців, але там є певні застереження. Ми ще хочемо, щоб це були не тільки відбитки пальців руки, але й ноги. Бо ноги краще зберігаються. Якщо людина загинула, залишається в берцах, як правило. і це захищає відбитки стопи.

Приклав руку, приклав ногу, зчитало – пішло в реєстр. Сподіваюсь, до кінця року зможемо сказати, що це зробили.

Відбиток пальця, стопи, зуби, плюс ДНК; Чи дозволить це попереджувати, або принаймні зменшувати ризики помилкових результатів? Поки поодинокі публічні випадки, коли за результатом ДНК родині повідомляли про ідентифікацію загиблої рідної людини. а вона виявлялася живою.

Науково і біометрично – так.

Фото: facebook/Dmytro Samofalov

ОК. Що ще за рік вдалося?

Електронна картка пораненого. Вона дозволяє відстежити, які є поранення, які є маршрути, які потрібно зробити зміни саме щодо цих поранень, маршрутах, навчаннях, побачити, чи був накладений турнікет, чи ні, чи була зміна турнікета, чи ні. Ми ще зацікавлені в тому, щоб були антибіотики правильні, бо і так за рахунок війни отримуємо страшну історію з бактеріями, які будуть нечутливі до антибіотиків.

«Військовослужбовець не буває на лікарняному»

Чи буде Міноборони скасовувати або видозмінювати додаткову оплату за харчування військових у лікарнях? Розкажу болючий кейс з Тернопільської обласної лікарні, лютий 2026 року. В одній палаті ветеран, який уже не служить, і чинний військовий. Лікарня приносить ветерану просто кашу, а чинному військовому – кашу і котлету. Піднімається буча, кажуть: "Вибачте, але Міноборони доплачує, щоб його краще годували".

Ні, не буде скасовувати. Я за те, щоб кожного громадянина годували нормально в лікарні. Це закладено в НСЗУ. Але військовослужбовець не буває на лікарняному. Армія мене зобов'язана годувати на певну кількість грошей. Якби військовослужбовець вибував в цивільний заклад на лікарняний, це були би проблеми цивільного закладу. Коли військовослужбовець не у відпустці, армія зобов'язана його харчувати.

Це не позитивна чи негативна дискримінація. У нас немає іншого вибору.

Це про гідність для всіх.

Без питань.

На практиці люди це сприймають як стравлювання цивільних і військових .

Це не питання харчування в медзакладі, це питання харчування військовослужбовця, поки він на службі. Він може бути в трьох стаціонарних станах: виконує обов'язки, на лікуванні, в цих двох випадках ми його харчуємо, забезпечуємо одежею і так далі. І – у відпустці. У цьому випадку ми його не харчуємо.

Фото: Національний реабілітаційний центр UNBROKEN. Богдан Олійник відновлюється після отриманих на фронті опіків

Феофанія, ми з ними робили великий матеріал, казали, що буває важко просто якраз цю бактерію вимити, вичистити з людини і часом, наскільки пригадую, чи їхні, чи інших медиків слова, що часом це навіть призводить до потенційної ампутації кінцівки, тому вони не можуть вичистити бактерію.

Це війна, так є. Тренди про обсяг поранень змінюються. У нас дуже відкладений час евакуації. Треба зрозуміти, як доставити допомогу до пораненого. Як надати допомогу в золотий період.

Евакувати його вертольотами, як робили американці в Іраку? Це неможливо.

Евакуйовати за рахунок наземних роботизованих комплексів? Це більш можливо.

Відправити до нього – я не підтримую цю ідею! – на поле бою бойового медика з рюкзаком, як в героїчному кіно? Він загине. Будемо відвертими.

Відправити до нього дронами кров? Ми робили це на Кринках. Навчити кожного надавати собі допомогу, внести конверсію турнікета.

Я була на величезному форумі з тактичної медицини від фонду Сергія Притули. Виходить так, що дійшли до спільного консенсусу і роблять акцент не на швидкій евакуації, бо дрони літають, а на тому, щоб якнайдовше боєць міг собі надати допомогу і продовжувати служити. Бо його евакуювати набагато небезпечніше для життя. Чи це відозмінює політики і правила?

Травмареєстр відповідає на питання, від чого найчастіше помирає людина на полі бою. Наприклад, побачили, що найбільше поранень в шию. Сказали: "Всі військовослужбовці носять комір".

Ми не можемо обвішати військовослужбовця як середньовічного лицаря, бо він не зможе воювати. Треба знайти баланс між обсягом броні і реальними пораненими.

Фото: Зоряна Стельмах

Навряд чи доцільно закривати передпліччя або нижче середини стегна. А шию закрити? Мабуть, доцільно. Це теж частина того, що має оцінювати травмареєстр. В першу чергу маємо зробити так, щоб було мінімум поранень. В другу – щоб він міг надати собі допомогу.

У нас є трошки наївна ідея, що ми можемо військовослужбовця за тиждень навчити всій медицині, яку стандартний хірург вивчає 10 років. Та у нас половина лікарів ще не розуміє, як робити конверсію турнікетів. А військовослужбовець на БЗВП – 52 дні. Там і стрілкові вправи, інженерні, і так далі, і медицина. Через три місяці, півроку він буде пам'ятати університетський курс у 40 годин? Ні.

Військовослужбовець має постійно займатись медициною, хоча б раз на тиждень я тренуюсь з турнікетом. Якщо ти кинув на місяць, три, півроку тренуватись, ти цього не зробиш. Крапка.

Тому оцей курс [по медицині поля бою базовій] має бути розтягнутий принаймні на весь час служби військовослужбовця. На все наше життя.

Ми уклали договір з Expertise France щодо великого травма проджекту, вони обіцяють нам побудувати, по суті, симуляційний центр для тактичної медицини. Меморандум укладений.

Проведена велика робота, щоб отримати забезпечення для переливання крові на рівні стабпунктів, наша ціль у співпраці з НАТО: досягти переливання крові хоча б на рівні стабпунктів, краще навіть ближче до точки поранення. Це дуже важливо.

Деякі тренінги проведені. Це малі кроки. У нас є чудова стратегія охорони здоров'я МОЗ до 2030 року. Є стратегія громадського здоров'я і – від нас є воєнна медична доктрина.

Ці три документи повністю закривають розуміння стратегічних напрямків.

Хаос в управлінні — і навіщо новий орган

Якщо в одній-двох хвилинах спробувати чітко пояснити, що ви заклали в цю доктрину і що вона дасть?

Ми вже говоримо про збереження людського капіталу. Зараз рідко, але бачу: загинув хірург. Як загинув? Якщо КАБ попав в стабпункт або в передову хірургічну групу, це більш-менш зрозуміло. Якщо його відправили на евакуацію, – це не допустимо. Кожен спеціаліст має бути на своєму місці.

Я агресивно проти, щоб бойового медика відправляли для надання допомоги на місці пораненому. Це дуже ресурсоємний фахівець.

Щоб вивчити бойового медика якісного, треба його вчити не 40 годин. А щоби він став фаховим, який може перелити кров і так далі, і до точки пораненого в кілзону відправити, щоб його дроном вбило… Цього не має бути. Це закладено в стратегію.

Фото: Зоряна Стельмах

На сьогодні ми також бачимо певний хаос в управлінні. Є департамент охорони здоров'я, який формує політику, а потім є Командування Медичних Сил. Більш того, бачимо розвиток армійських корпусів, які мають мати свою медичну підтримку. А вона відбувається за рахунок медичних батальйонів.

За часів АТО ООС, коли сформували Командування Медичних Сил, була така ідея, що КМС буде інфільтрувати все поле бою і забезпечувати від евакуації до госпіталю. Під час АТО це працювало.

На сьогодні, коли розвивається система армійських корпусів, ми не можемо сказати корпусу: у тебе логістика забезпечена твоїми силами, розвідка твоїми, а медицину ми дамо звідкись.Як планувати? Начмед не розуміє, кого йому дали, чи мають ці люди достатній рівень навчання. Може це щойно мобілізовані, які не пройшли ніякого навчання. А може це найкращий кардіохірург клініки, а він: "Поїдеш на стабпункт".

Начмед має мати свої команди. Коли розуміє: "Оцей у мене тільки прийшов, не може їхати на стабпункт, у нього нема таких-то курсів. Відправлю на навчання. А з цих можу формувати ядро. І тоді – нормальне планування.

Виходить, що кожен корпус буде мати певну кількість своїх медичних, але корпуси, підпорядковані командуванню Сухопутних військ, ДШВ тощо. Який вплив на них може мати Командування медичних сил? Будемо відвертими.

Тому потрібен якийсь орган в генштабі, який усе це зведе разом. Хтось має управляти зверху, бачити всю систему зверху, збирати дані. Це департамент, це командування? Ні. Це Центральне військово-медичне управління.

По суті, історія така ж, як і в цивільній системі. Міністерство формує правила. І хтось ці правила має впроваджувати на всіх рівнях. У Міністерства охорони здоров'я є Національна служба здоров'я.

Для Міністерства оборони має бути такий орган на рівні Генерального штабу, який ці політики буде впроваджувати і буде давати фідбек, мати цифри.

Такої війни не було ніколи. Це найбільший конфлікт з часів Другої світової війни. Найбільший конфлікт в Європі. Жодна країна не знає, що робити.

Тому треба ідентифікувати проблему, запропонувати рішення і зрозуміти результат.

Фото: Зоряна Стельмах

Що лишається Командуванню Медсил? Зникнути?

Чому? Госпіталі. Це рівень найскладнішого лікування, третій-четвертий. Це реабілітація обов'язкова, це маршрути пацієнта, вони мають залишатись за КМС. Якщо пацієнт вийшов за межі медичного батальйону, хтось має його вести.

У КМС в госпіталях мають у будь-якому разі залишитись передові хірургічні відділення, які зможуть підкріпити, наприклад, на якомусь напрямку серйозні бої.

У нас є структури, які не можуть створити своїх медичних батальйонів, це спецпризначенці – ГУР і так далі. Їм теж треба зрозумілі шляхи евакуації

Також це про маршрути пацієнта в госпіталях, хтось має їх корегувати. Має бути контроль якості.

Коли пораненого ніхто не веде за руку

До нас звернувся військовослужбовець, який у полоні втратив око, була втрачена, орбіта. Він повернувся, але ніхто не розумів, що з ним робити і його травмою. Ніхто не підхопив, за ручку не поводив і не показав, хто має експертизу, яка потрібна на це втрачене око. Він майже рік побивався сам. Шукав, ходив. Десь йому відмовляли, бо немає такої експертизи.

Десь спочатку казали ОК, потім відмовляли. Зрештою в Києві в обласній клінічній лікарні прооперували і він повернувся на службу, бо хотів до побратимів. Хто відповідає за те, аби ці маршрути існували і щоб військовий не відчував, що про нього не дбають?

Ну от в межах доктрини якраз логічно, щоб за це опікувались командування.

Фото: Lb.ua Дмитро Самофалов, Міноборони

А зараз, поки ця доктрина ще не впроваджена повноцінно, хто зараз?

Командування Медичних Сил. Це їхня відповідальність, вони співпрацюють з МОЗ щодо відправки військовослужбовця за кордон навіть.

Жодне розбронювання не дасть медиків, які потрібні

Коли спілкуюся з людьми, які займаються медициною у війську в корпусах, в бригадах, то вони кажуть, що їм розбронюють, вибачте, не той матеріал, з яким можна працювати і це не ті люди, які дійсно можуть бути корисними тут. Яка позиція Міністерства оборони?

Відбувається те, що ви сказали. Механізм розбронювання є. Ми виконали декілька розбронювань. Але питання інше – людського капіталу. Є у депутатів ідея ротації, є інші. Для медиків існують вже короткі річні контракти. Нам треба, щоби в військо прийшли медики, які дійсно цим горять, такі, як ми приходили в 2022-му році. Тоді багато хто приніс серйозну експертизу у військо.

Жодне бронювання розбронювання не дасть тих медиків, які потрібні. Треба єдині зрозумілі правила. Коли можуть бути єдині зрозумілі правила? Коли це будуть, наприклад, медичні батальйони. І якщо я, хірург, розумію, що буду займатись хірургією, шанс, що я піду у військо, значно вище, ніж коли мене спіймали, розбронювали, привезли незрозуміло ким.

Два корпуси, які мають медбатальйони, не просто мають менше проблем, ніж інші корпуси, вони створили на рівні медбатальйонів, на рівні корпусів, свою військово-лікарську комісію і прекрасно працюють. Зменшують бюрократію для військовослужбовців. Чим зрозуміліші будуть умови, тим більше людей можна буде рекрутувати в військо.

Тобто це частина вашої оновленої доктрини, яка далі буде напрацьовуватися по різних під нормативках?

Так.

ВЛК: від діагнозів до функцій

ВЛК. Ви казали, що його треба суттєво видозмінювати, і це була одна з центральних тез півтора роки тому. Але я не бачила суттєвих змін за цей час.

Суттєвих змін за цей час видимих не буде. Ми працюємо над ними. Які ми хочемо бачити зміни? Відповідно до функціональних станів.

Фото: Міноборони

Тому що зараз відбуваються дві речі. Перша річ – ВЛК повністю зав'язана на хвороби. Якщо у людини є певна хвороба, – він непридатний. Зато у людини можуть бути 10 хвороб, де написано, що він придатний до служби у ТЦК, медичних службах і так далі. Тому наше завдання перейти все ж до функціональних випадків.

Розумію, що ми потребуємо швидких рішень, але швидкі рішення в тут можуть дорого коштувати.

Чи є осяжна перспектива, коли зможемо перейти до такої оцінки функціональності?

Нам потрібно десь близько року. Хотілось би швидше. Але це дуже складний процес.

У мене як у людини, яка давно в державній службі і в управлінні, є своє бачення і щодо кадрового потенціалу і розвитку, але ми не є головною скрипкою тут.

Можемо тільки рекомендувати. Мені б дуже хотілось бути першою скрипкою, може, всієї медицини. Не кажіть Міністерству охорони здоров'я, що я вам це сказав.

Пане Вікторе, не дивіться це відео.

Сподіваємося, вам було корисно, і ви зрозуміли, що військова, воєнна медицина – не тільки про військовослужбовців, це про нас із вами.