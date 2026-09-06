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Міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з представниками українського ОПК

Йшлося про експорт українських оборонних розробок.

Міністр оборони Євгеній Хмара зустрівся з представниками українського ОПК
Євгеній Хмара
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із представниками українських оборонних підприємств та профільних асоціацій. Сторони обговорили розвиток ОПК та забезпечення потреб фронту.

Про це повідомляє Міноборони України.

Серед ключових питань – масштабування виробництва, створення зрозумілих правил для виробників та вихід українських оборонних компаній на міжнародні ринки.

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Євгеній Хмара подякував українським оборонним підприємствам за внесок в обороноздатність держави.

Міністр наголосив, що одним із головних завдань є забезпечення українських військових необхідним озброєнням та створення умов для нарощування виробничих спроможностей відповідно до потреб фронту.

Окремо учасники зустрічі обговорили умови роботи українських оборонних підприємств.

За словами Хмари, Міноборони працюватиме над створенням прогнозованих і зрозумілих правил, які дозволять виробникам швидше розвиватися та масштабувати виробництво.

Також йшлося про експорт українських оборонних розробок. Першочерговим пріоритетом залишається забезпечення потреб фронту.

Водночас експорт українських оборонних рішень може стати додатковим інструментом розвитку ОПК та залучення ресурсів для української оборони.

Міноборони планує продовжувати прямий діалог із виробниками та профільними асоціаціями.

"Наше завдання – разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", – зазначив Євгеній Хмара.

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