Це перший транш оборонної підтримки у межах цього фінансового інструменту.

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До спеціального фонду державного бюджету надійшло ще 3,8 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Гроші скерують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

А 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Загалом Україна отримала за цим інструментом вже 7 млрд євро.