Справа Чернишова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту

Такжож фігурантам продовжили дію обов'язків.

Справа Чернишова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту
ВАКС
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

28 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання захисту забудовника Сергія Копистири, який фігурує у справі ексвіцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Чернишова.

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив». 

Суд зменшив розмір застав Копистирі і ще одному фігуранту: 

забудовнику - з 89 млн грн до 60 млн грн;Олегу Татаренку, якого звинувачують у пособництві, - з 20 млн грн до 19 млн грн. 

До речі, Копистирі вже двічі зменшували заставу — спочатку зі 100 млн грн до 90 млн грн, а потім — до 89 млн грн.

Як ідеться на порталі, захист Татаренка зазначив, що його дружина брала кредити для внесення початкової застави у 20 млн грн 25 квітня 2024 року, а станом на сьогодні подружжя розлучилось. Заставу за Копистиру у розмірі 100 млн грн внесли на депозитний рахунок ВАКС 24 листопада 2023 року.

Суд також продовжив дію обов'язків Копистири, Татаренка і директорки держпідприємства Алли Сушон.

Справа Чернишова

  • За версією слідства, в листопаді 2021 року Сергій Копистира та інший забудовник Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. 
  • Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.
  • За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.
  • Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.
  • 23 червня Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
