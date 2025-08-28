Справа Чернишова: ВАКС зменшив заставу забудовникові Копистирі і ще одному фігуранту

28 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання захисту забудовника Сергія Копистири, який фігурує у справі ексвіцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Чернишова.

Про це йдеться на порталі «ВАКС вирішив».

Суд зменшив розмір застав Копистирі і ще одному фігуранту:

забудовнику - з 89 млн грн до 60 млн грн;Олегу Татаренку, якого звинувачують у пособництві, - з 20 млн грн до 19 млн грн.

До речі, Копистирі вже двічі зменшували заставу — спочатку зі 100 млн грн до 90 млн грн, а потім — до 89 млн грн.

Як ідеться на порталі, захист Татаренка зазначив, що його дружина брала кредити для внесення початкової застави у 20 млн грн 25 квітня 2024 року, а станом на сьогодні подружжя розлучилось. Заставу за Копистиру у розмірі 100 млн грн внесли на депозитний рахунок ВАКС 24 листопада 2023 року.

Суд також продовжив дію обов'язків Копистири, Татаренка і директорки держпідприємства Алли Сушон.

