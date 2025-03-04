​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
«Слідство.Інфо»: загиблу у полоні журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
ГоловнаЕкономікаБізнес

Американська інвесткомпанія придбає два великі порти Панамського каналу

Власник портів - із Гонконгу, Hutchison - продасть бізнес консорціуму, що включає крім BlackRock також Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited.

Американська інвесткомпанія придбає два великі порти Панамського каналу
Панамський канал
Фото: EPA/UPG

Компанія BlackRock погодилася придбати 90 акцій фірми, що володіє двома великими портами на Панамському каналі, пише Financial Times.

Йдеться про 22,8 млрд доларів для фірми з Гонконгу Hutchison. Відповідно до угоди, акції цієї компанії придбає консорціум у складі BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Угода, оголошена 4 березня, також включає 80% частки у портових дочірніх компаніях Hutchison, які управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких - Великобританія та Німеччиня. Вона також управляє портами у Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, у Мексиці та Австралії.

20% акцій, що залишилися, володіє портовий оператор PSA, який належить суверенному фонду добробуту Сінгапуру Temasek.

CK Hutchison заявила, що очікує отримати від угоди понад $19 млрд, ця сума включає погашення деяких позик акціонерів. Також компанія запевнила, що угода має лише комерційний характер і ніяк не була пов'язана з недавніми політичними заява Дональда Трампа щодо портів Панами.

  • У своїй інавгураційній промові у січні президент США заявив, що влада Панами не виконує обов'язки з управління Панамським каналом, і США відновлять контроль над ним. Трамп звинуватив панамську владу в тому, що вона стягує з американських суден, кораблів ВМС США занадто велике мито за прохід, а також у порушенні Панамою договору, підписаного, коли США передавали їй управління каналом. Ішлося про вплив Китаю на канал.
  • Раніше Трамп уже заявляв про повернення Панамського каналу США, якщо ситуація з оплатою не зміниться. Він також говорив, що обговорює питання про канал із панамською владою, не виключивши застосування сили для повернення каналу.
  • Президент Панами Хосе Муліно заявив, що звернеться до Радбезу ООН, якщо Трамп знову говоритиме про повернення Панамського каналу.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies