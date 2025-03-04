Американська інвесткомпанія придбає два великі порти Панамського каналу

Власник портів - із Гонконгу, Hutchison - продасть бізнес консорціуму, що включає крім BlackRock також Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited.

Компанія BlackRock погодилася придбати 90 акцій фірми, що володіє двома великими портами на Панамському каналі, пише Financial Times.

Йдеться про 22,8 млрд доларів для фірми з Гонконгу Hutchison. Відповідно до угоди, акції цієї компанії придбає консорціум у складі BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited.

Угода, оголошена 4 березня, також включає 80% частки у портових дочірніх компаніях Hutchison, які управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких - Великобританія та Німеччиня. Вона також управляє портами у Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, у Мексиці та Австралії.

20% акцій, що залишилися, володіє портовий оператор PSA, який належить суверенному фонду добробуту Сінгапуру Temasek.

CK Hutchison заявила, що очікує отримати від угоди понад $19 млрд, ця сума включає погашення деяких позик акціонерів. Також компанія запевнила, що угода має лише комерційний характер і ніяк не була пов'язана з недавніми політичними заява Дональда Трампа щодо портів Панами.