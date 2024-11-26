Укренерго: у середу діятиме одна черга відключень споживачів

Час і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

27 листопада діятиме одна черга відключень споживачів.

Як повідомило Укренерго, обмеження діятимуть із 7.00 по 20.00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Укренерго попередило, що час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Також енергетики закликали українців не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.