Укренерго: у середу діятиме одна черга відключень споживачів

27 листопада діятиме одна черга відключень споживачів.
Як повідомило Укренерго, обмеження діятимуть із 7.00 по 20.00.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Укренерго попередило, що час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Також енергетики закликали українців не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
- 26 листопада Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Тепер підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії, не будуть відключати світло.