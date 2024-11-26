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Укренерго: у середу діятиме одна черга відключень споживачів

Час і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Укренерго: у середу діятиме одна черга відключень споживачів
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

27 листопада діятиме одна черга відключень споживачів.

Як повідомило Укренерго, обмеження діятимуть із 7.00 по 20.00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Укренерго попередило, що час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

Також енергетики закликали українців не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

  • 26 листопада Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Тепер підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії, не будуть відключати світло.
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