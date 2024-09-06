Завтра відключення світла не буде, — Укренерго

Водночас в енергокомпанії закликають споживачів споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 21:00.

"Завтра, 7 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У суботу, 7 вересня, в Україні скасовано застосування графіків обмеження споживання електроенергії.

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