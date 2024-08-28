У чотирьох областях та столиці ввели екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Одеській та Донецькій області введені екстрені відключення. Пізніше задіяли такі відключення і в Дніпропетровській області.
Про це інформує ДТЕК.
Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначили у ДТЕК.
- Після масованого обстрілу росіянами території України Укренерго ввело екстрені відключення світла, а згодом застосувало графіки.
- Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. Знищення енергетичної інфраструктури – звична для росіян тактика. Навесні ворог прицільно бив по енергетиці, що призвело до значного дефіциту генерації та планових відключень по всій країні. У кінці липня і в серпні завдяки ремонту блоків АЕС від відключень вдалося відмовитися.
- Однак 26 серпня росіянам не вдалося досягти головної цілі: енергосистема зберегла цілісність, Україна не занурилась у тотальну темряву, а ремонтники поступово відновлювали пошкоджені об'єкти. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Понад дві сотні ракет і дронів: Росія не досягла бажаного".