Енергетики заживили 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та техпорушення.

Харків під час блекауту.

Через обстріли абененти чотирьох областей залишилися без електроенергії. Як повідомили у Міненерго, через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях.

У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт «зеленої» генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.

Через негоду (грози) в Закарпатській області знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

У той же час енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення.

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.У міністерстві наголосили, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 31 390 МВт*год. Експорту не передбачається.