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Через обстріли абененти чотирьох областей залишилися без електроенергії

Енергетики заживили 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та техпорушення.

Через обстріли абененти чотирьох областей залишилися без електроенергії
Харків під час блекауту.
Фото: Кирило Гончар

Через обстріли абененти чотирьох областей залишилися без електроенергії. Як повідомили у Міненерго, через нові обстріли сталися знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській областях. 

У Києві через технологічне порушення знеструмлювалися житлові будинки та установи у центральному районі. Їх усіх заживили.

У південному регіоні на високовольтній підстанції відключалося обладнання. Через це знеструмлювалися споживачі в Одеській та Миколаївській областях. Також знижував потужність об’єкт «зеленої» генерації. Причина – технологічне порушення, що сталося внаслідок загорання трави біля обладнання. Впродовж години всіх споживачів було заживлено.

Через негоду (грози) в Закарпатській області знеструмлено 9 824 абоненти у 17 населених пунктах.

У той же час енергетики змогли заживити 19,5 тисячі абонентів, що знеструмлювалися через бойові дії та технологічні порушення. 

Минулої доби для покриття потреб споживачів Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також аварійна допомога залучалась і сьогодні у нічні години.

Графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.У міністерстві наголосили, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. 

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 31 390 МВт*год. Експорту не передбачається.

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