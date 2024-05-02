Чернишов поїхав до Азербайджану домовлятися про розширення співпраці у нафтогазовій галузі

Говорили і про можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов провів зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом.

Про це йдеться в дописі Чернишова у фейсбуці.

Керівник Нафтогазу обговорив із партнерами перспективи співпраці в нафтогазовій галузі. Зокрема, йдеться про можливість зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ.

"Працюємо над розширенням нашого співробітництва", - додав Чернишов.