Мінфін: найбільші донори України - США, Японія та Норвегія

Міністерство фінансів України прозвітувало щодо залучення до вітчизняної економіки коштів від інших держав у 2023 році. Загальна сума зовнішнього фінансування сягнула понад 42 мільярди доларів.

Як стверджує відомство на своєму сайті, 27% коштів, а це понад 11 мільярдів, Україна отримала у вигляді безповоротної грантової допомоги. З величезним відривом найбільше грошей, які не потрібно повертати, передали США. До чільної трійки також входять Японія та Норвегія.

Понад 30 мільярдів доларів, які опинилися на державних рахунках, - це довгостокові пільгові кредити. Тут лідером є Європейський Союз, який виділив макрофінансову допомогу на 19,5 мільярдів доларів. Ця позика має термін погашення у 35 років (10 з них становить пільговий період), а витрати на обслуговування кредиту лягають не на Україну, а на її партнерів.