Зеленський не може накласти вето на 5655 і хоче поспілкуватися із мерами, які за і проти цього закону

За його словами, міські голови поділилися на тих, хто підтримує цей законопроєкт як антикорупційний та тих, хто вважає, що він урізає повноваження мерів.

Половина мерів підтримує так званий містобудівний законопроєкт 5655 і вважає, що він усуває корупційні ризики. Інша половина, здебільшого великих міст, вважають, що закон забере у них повноваження.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання під час пресконференції. Він додав, що дав доручення своїй команді зібрати мерів обох сторін і з ними поспілкуватися.

"Вето я вже накласти не можу, час пройшов", – сказав президент.

Зеленський додав, що хоче почути обидві сторони і обговорити з ними наслідки закону.

Ухвалення так званого містобудівного закону під номером 5655 викликало несхвалення мерів, архітекторів і активістів. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Документ після першого читання не викликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали відправити його доопрацювання і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року.

З проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. У день голосування різко проти ухвалення висловлювалися мери Києва, Дніпра, Львова. Втім, документ все ж було ухвалено голосами 228 депутатів, більше всього голосів дала фракція "Слуга народу", з "Голосу" підтримав лише Ярослав Железняк, також підтримали позафракційні і депутати двох груп з колишньої ОПЗЖ і група "Довіра" та "За майбутнє".

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Після ухвалення законопроєкту петиція з закликом ветувати його набрала необхідну кількість підписів.

Закон було направлено на підпис президенту 19 грудня, відведений Конституцією термін для ветування вже закінчився.