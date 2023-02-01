​ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової, – ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівництва київської податкової.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела.

Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд гривень державних коштів.

Нагадаємо, заступника голови Федерації профспілок підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн гривень.