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​ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової, – ЗМІ

Слідчі розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету.

​ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової, – ЗМІ
Фото: РБК

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у керівництва київської податкової.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерела.

Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд гривень державних коштів.

 

Нагадаємо, заступника голови Федерації профспілок підозрюють у незаконному відчуженні майна на понад 138 млн гривень. 

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