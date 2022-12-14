Росіян та біларусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць

Росіян та білорусів більше не допускатимуть до участі в Міжнародному союзі залізниць. Генеральна Асамблея Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) ратифікувала відповідне рішення, повідомляє “Укрзалізниця”.

Після початку повномасштабної війни одним із напрямків роботи “Укрзалізниці” стало забезпечення відсторонення залізничних компаній Росії та Білорусі від участі у всіх видах діяльності Регіональної Європейської Асамблеї та Генеральної Асамблеї МСЗ.

Цього вдалося досягти: МСЗ, членами якої є понад 200 світових залізничних підприємств, було першою міжнародною організацією, яка рішенням Голови МСЗ та Генерального директора ще 4 березня 2022 року за зверненням “Укрзалізниці” призупинила членство залізничних компаній Росії та Білорусі.

Але попереднє рішення мало бути ратифіковане Генеральною Асамблеєю: тому цього тижня делегація “Укрзалізниці” знову взяла участь в засіданнях Регіональної Європейської Асамблеї та Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць із метою відстояти остаточне ухвалення рішення щодо відсторонення.

Не дивлячись на те, що Росія є важливим фінансовим спонсором організації та попри значний тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, рішення щодо остаточного відсторонення було прийняте: «за» проголосували 72% учасників МСЗ.

Зазначається, що ухвалення цього рішення було б неможливим без безпосереднього сприяння міжнародних партнерів – залізниць країн Азії, Європи та Америки, які також підтвердили свої обіцянки надати власну експертизу та допомогу “Укрзалізниці” у післявоєнному відновленні інфраструктури.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.

За умови довготривалих відключень електропостачання громадяни матимуть можливість купувати квитки у касах та у самих потягах.