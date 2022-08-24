Великобританія та Україна починають переговори про активізацію цифрової торгівлі

Великобританія розпочала переговори з Києвом щодо усунення бар’єрів у цифровій торгівлі у межах підтримки України після вторгнення Росії.
Про це пише Reuters.
Видання нагадує, що у травні британці скасували всі мита на українські товари.
Зараз країни намагатимуться підвищити ефективність цифрової торгівлі, працюючи у таких галузях, як електронні транзакції, електронні підписи та інші технології.
Згідно з даними міністерства торгівлі, британський експорт цифрових послуг становив майже три чверті експорту британських послуг до України у 2020 році.
Урядовиця зазначила, що партнерство з Україною допоможе українцям насолодитися майбутніми кращими днями. “Ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб захистити українські робочі місця, засоби для існування та сім’ї”, – сказала Тревельян.
Нагадаємо, 19 травня Європарламент підтримав рішення скасувати для всього українського експорту імпортне мито ЄС терміном на один рік.