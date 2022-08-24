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Великобританія та Україна починають переговори про активізацію цифрової торгівлі

Йдеться, зокрема, про такі сфери як електронні транзакції та електронні підписи.

Великобританія та Україна починають переговори про активізацію цифрової торгівлі
Міністерка торгівлі Великобританії Анн-Марі Тревельян
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія розпочала переговори з Києвом щодо усунення бар’єрів у цифровій торгівлі у межах підтримки України після вторгнення Росії.

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що у травні британці скасували всі мита на українські товари.

Зараз країни намагатимуться підвищити ефективність цифрової торгівлі, працюючи у таких галузях, як електронні транзакції, електронні підписи та інші технології.

Згідно з даними міністерства торгівлі, британський експорт цифрових послуг становив майже три чверті експорту британських послуг до України у 2020 році.

“Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною і використовуватиме торгівлю як силу добра, щоб допомогти країні відновити її сучасну економіку після цієї варварської війни”, – заявила міністр торгівлі Анн-Марі Тревельян.

Урядовиця зазначила, що партнерство з Україною допоможе українцям насолодитися майбутніми кращими днями. “Ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб захистити українські робочі місця, засоби для існування та сім’ї”, – сказала Тревельян.

Нагадаємо, 19 травня Європарламент підтримав рішення скасувати для всього українського експорту імпортне мито ЄС терміном на один рік.

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