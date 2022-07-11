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"У зоні особливої уваги": БЕБ взялося перевіряти гральний бізнес, керівництво якого є громадянами РФ

Щоб перевірити достовірність даних, поданих компаніями, Бюро направило до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній.

"У зоні особливої уваги": БЕБ взялося перевіряти гральний бізнес, керівництво якого є громадянами РФ
Фото: скрін відео

Бюро економічної безпеки України перевіряє діяльність компаній у сфері азартних ігор, де керівники є громадянами Росії.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Співробітники бюро взялися перевіряти достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії операторам грального бізнесу. "У першу чергу це стосується компаній, де бенефіціарами або керівниками є громадяни з країни агресора, або афілійовані з ними", - зазначили в БЕБ.

Як розповів очільник Бюро Вадим Мельник, для перевірки достовірності даних, поданих компаніями, БЕБ направило до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей запит про отримання копії ліцензійних справ декількох компаній. 

В Комісії відповіли, що не можуть надати копії запитуваних документів і зіслалися на заборони, встановлені відповідною постановою Кабміну.

Мельник повідомив, що наразі вирішується питання про отримання копій ліцензійних справ.

"Після аналізу матеріалів ліцензійної справи компаній, у разі встановлення фактів подання до КРАІЛ недостовірних даних для отримання ліцензій, БЕБ буде ініційовано питання щодо позбавлення їх ліцензій", - зазначили в Бюро.

Нагадаємо, від 24 лютого Бюро економічної безпеки України забезпечило арешт активів та майна Росії і її громадян на суму понад 30 млрд грн. Співробітники в межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчають транзакції понад 10 банків.

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