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Власники відомої мережі ресторанів у Києві виводили гроші до Росії

Мережа налічує до 70 закладів, 12 з них працюють у Москві.

Власники відомої мережі ресторанів у Києві виводили гроші до Росії
Фото: Київська міська прокуратура у Facebook

Столичні правоохоронці розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів із легалізації та виведення коштів до Росії.

Про це повідомила у Facebook Київська міська прокуратура.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом вчинення дій, спрямованих на підрив національної безпеки, та підтримки держави-агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Фото: Київська міська прокуратура у Facebook

Під час досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на впровадження санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил Росії на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів (до 70 закладів, 12 із яких розташовані в Москві), зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору.

Учасники схеми займалися легалізацією коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, із подальшим виведенням їх на територію Росії, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Фото: Київська міська прокуратура у Facebook

Під час обшуку в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території Росії, комп'ютерну техніку, готівку на загальну суму понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, деякі українські ресторани перетворили свої заклади на волонтерські кухні. Серед основних реципієнтів допомоги: ЗСУ, бійці територіальної оборони, підрозділи ДСНС, лікарі, які працюють майже 24/7. Окрема вразлива категорія – діти та літні люди, які залишилися без доступу до їжі.

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