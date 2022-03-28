UkraineNow склав перелік безкоштовних онлайн-сервісів вивчення мов для українців

Аби отримати до них доступ, під час реєстрації потрібно вказати українську як рідну мову.

Телеграм-канал UkraineNow, який є головним верифікованим інформаційним джерелом про події в Україні, склав перелік мовних курсів, які з початком війни стали безкоштовними для українців.

Аби отримати до них доступ, під час реєстрації потрібно вказати українську як рідну мову.

Lingo Hut (понад 45 мов, 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань)

Polyglot (15 мов, відео, кожен курс містить 100 уроків)

Audiolang (основна частина матеріалів представлена у вигляді аудіофайлів, можна скачати або вивчати в режимі онлайн)

Drops (щоб отримати доступ до безкоштовної преміум підписки на рік,заповніть форму)

Busuu дарує 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов)

DuoLingo (безкоштовний безстроковий доступ до англійської мови у додатку)

LingQ (відкрили преміум-аккаунт для українців, доступно 24 мови, для активації зверніться до служби підтримки)

UTalk (понад 100 мов, кожна складається з 60+ топіків,на вивчення однієї мови знадобиться близько 180 годин)

Ling App (більше 60 мов для вивчення, безкоштовне користування додатком для українців)

Preply (скасували комісію для українців та допомагають переселенцям знайти репетиторів-волонтерів з іноземної мови)

Mondly більше 30 мов, безоплатний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн - під час реєстрації вказуйте українську як рідну мову для преміум-доступу)

Lingvø Studija (відео-уроки з вивчення чеської та словацької мови з українськими субтитрами)

Eduárd Baloga (відео-уроки з вивчення угорської мови з українським вчителем)

Miklós Magyar (фільми на ютубі в угорському перекладі)

Tutlo (онлайн-заняття з польської та англійської для дітей і дорослих. Уроки проходять у формі інтерактивних вебінарів із лекторами)

Obywatelki (курси польської мови для біженців з України різного віку, для реєстрації треба направити свої дані на мейл obywatelki@cjo.pl)

Goete Institut (безкоштовні відео-уроки для вивчення німецької мови)

Deutschtrainer (100 інтерактивних уроків за темами для вивчення німецьких слів, є українські пояснення)

Nicos Weg (уроки з вивчення німецької граматики, є українські пояснення)

Нагадаємо, сьогодні до російського парламенту внесено законопроєкт, який пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Окрім того, путінська партія "Єдина Росія" на законодавчому рівні прагне включити білорусів та українців до переліку народів, що історично проживають на території РФ.

Вісім років тому війна на Донбасі почалася з того, мешканці окупованих нині РФ територій Донецької та Луганської областей закликали Путіна ввести війська, аби порятувати російськомовних мешканців від неіснуючих утисків української влади.

На думку президента Володимира Зеленського, нині Росія робить усе, щоб на території України відбулася дерусифікація. Глава держави наголосив, що в Україні немає і ніколи не було мовної проблеми, а окупанти роблять усе, щоб наші люди самі уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься з вибухами та вбивствами. І

Зеленський зазначив, що після того як Росія почала нове воєнне вторгнення в Україну, російська мова назавжди зникне з повсякденного життя громадян.