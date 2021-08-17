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Маршрут дизель-поїзду "Прикарпатський експрес" продовжили до Коломиї

Швидкісний поїзд виявився затребуваним для Західної України.

Маршрут дизель-поїзду "Прикарпатський експрес" продовжили до Коломиї
Фото: facebook.com/lviv.railway

"Укрзалізниця" продовжила до Коломиї маршрут дизель-поїзда №807/808 "Прикарпатський експрес", який раніше їздив з Ківерців до Івано-Франківська.

Про це повідомила пресслужба компанії.

З Ківерців поїзд відправлятиметься за старим розкладом о 05:14, до Коломиї прибуватиме о 13:52. З Коломиї він вирушатиме о 14:58 і прибуватиме до Ківерців о 23:45. Періодичність курсування поїзда залишиться без змін: з Коломиї - щоденно, крім середи, а з Ківерців - щоденно, крім середи та четверга.

Поїзд проходитиме через станції Луцьк, Горохів, Стоянів, Радехів, Кам’янка-Бузька, Підзамче, Львів, Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш та Івано-Франківськ.

Потяг "Прикарпатський експрес" почав курсувати з 29 травня. Рейси виконуються на тривагонному дизельному потязі ДПКр виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

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