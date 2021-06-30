Мінінфраструктури оприлюднило ім'я переможця в конкурсі на посаду директора аеропорту "Бориспіль", але видалило допис

Новим директором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" за результатами відкритого конкурсу обрали Олексія Дубревського. Останні два роки він керував КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", повідомили на сторінці Мінінфраструктури в Facebook.

"Олексій Дубревський має 15-річний досвід роботи у сфері управління авіаінфраструктурою. Зокрема, у різні періоди він працював у таких компаніях як у LufthansaAG, КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва", "Міжнародний аеропорт Рас-Ель-Хайма" (ОАЕ)", - зазначили в міністерстві.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що першочерговими завданнями нового директора стануть покращення сервісу таксі при аеропорті, розвиток безбар’єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації працівників.

"Аеропорт Бориспіль — це 60% усього авіапотоку та основні міжнародні ворота України. Враховуючи його значення та потенціал, маємо дуже високі вимоги до нового керівництва аеропорту", - зазначив він.

Кубраков додав, що також варто взятися за рекламу в "Борисполі", бо тут формується перше враження про країну, а ми — це не лише онлайн-казино.

Через кілька хвилин після оприлюднення цього допису він перестав бути активним на сторінці міністерства.

Згідно з інформацією на сайті Запорізької міської ради, Дубревський у 2005 році закінчив Горлівський державний інститут іноземних мов, факультет іноземних та української мови, спеціальність "Лінгвістика англійської мови, філологія української мови" (з відзнакою). У 2011 році закінчив Донецький національний університет, економічний факультет. Спеціальність "Міжнародна економіка" (з відзнакою). Має також спеціальну професійну освіту.

Трудова діяльність:

2005 - 2006 рік Менеджер Станції LufthansaAG.

2006 - 2010 роки Менеджер з продажу LufthansaAG.

2010 - 2012 роки Комерційний директор авіакомпаній “Lufthansa” та “Austrian Airlines” на Сході України. LufthansaAG.

2012 - 2014 роки Комерційний директор КП «Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва».

2015 — 2016 рік Керівник відділу комерції та розвитку бізнесу в «Міжнародному аеропорту Рас-Ель-Хайма» (ОАЕ).

2016 - 2017 рік Асистент СММ «ОБСЄ».

2017 - 2019 Заступник директора з комерційних питань КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

У 2019 році приступив до виконання обов’язків директора КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

З 23.12.2020 призначен на посаду директора КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

Нагадаємо, що до шорт-листа кандидатів на посаду директора аеропорту увійшло шість кандидатів. Посада генерального директора підприємства стала вакантною після призначення попереднього директора Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Зараз обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконує Олег Струк.