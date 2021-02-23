Казино Вулкан — офіційний сайт в Україні

Надійних онлайн-казино в Україні стало більше. У країні почав роботу клуб Вулкан 777. Це - новий майданчик з великим асортиментом ігор, щедрою бонусною політикою, програмою лояльності. Для геймерів ігровий клуб Вулкан стане хорошою альтернативою старим брендам. Гравцям офіційний сайт казино Вулкан в Україні гарантує швидку виплату виграшів та збереження конфіденційності.

Бонуси в казино Вулкан

Зареєстровані геймери отримують бонуси на сайті казино Вулкан у вигляді грошей і фріспінів. Подарунки видаються за поповнення рахунку на певну суму. Бонуси також можна активувати за промокодом. Коди розсилаються гравцям по електронній пошті. Нових користувачів на сайті чекає великий подарунок: до 5000 UAH + 10 фріспінів на перший депозит.

На сайті є багато додаткових бонусів, які можна купувати за гроші або бали, що нараховуються за програмою лояльності. До числа цих подарунків відноситься 100% бонус на депозит від 200 гривень і талісмани, що збільшують число перемог: «Кроляча лапка», «Золотий ключик», «Шукач виграшів».

Програма лояльності

В казино Вулкан діє програма лояльності. Її суть проста: гравці отримують бали за ставки. Чим більше балів у геймера, тим вище його рівень. З досягненням кожного нового рівня відвідувачам клубу надаються нові бонуси, наприклад, кешбек, фріспіни в популярних апаратах та міні-грі під назвою Колесо Фортуни.

Турніри та лотереї

На сайті також проводяться турніри по автоматам. Під час змагань за ставки в певних слотах нараховуються бали. За кількістю накопичених очок визначаються переможці змагань. Гемблери можуть брати участь і в лотереях. Квитки видаються в подарунок за поповнення рахунку і продаються в необмеженій кількості. Переможці лотерей визначаються у випадковому порядку з числа учасників.

Додаток Вулкан на Android

Геймерам пропонується завантажити казино Вулкан на смартфон. Додаток призначений для телефонів з ОС Андроїд. Щоб завантажити ігрові автомати Вулкан, потрібно зайти на сайт казино зі смартфона, завантажити і запустити апк-інсталятор. Додаток Vulkan скачати рекомендується для того, щоб грати на телефоні в зручний час, не заходячи в браузер. Геймери можуть завантажити Вулкан на Андроїд безкоштовно.