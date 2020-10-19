Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
ГоловнаЕкономікаДержава

Ринок праці після COVID-2019: українці перестали звільнятися

Розмір заробітних плат в Україні істотно не змінився.

Ринок праці після COVID-2019: українці перестали звільнятися
Йолана Каменчук

Під час пандемії коронавірусу українці стали більше цінувати свою роботу. Плинність кадрів на українському ринку праці, наразі одна з найнижчих за останні 10 років. Так, згідно з дослідженням «HR у період пандемії», проведеного grc.ua та KPMG Ukraine, 71 % роботодавців вдалося зберегти природну плинність кадрів під час карантину.

«Цього року плинність кадрів у компанії була найнижча за останні 12 років. Якщо за підсумками 2019 року вона складала 18,5 %, то зараз вона втричі нижча — лише 5,4 %, — говорить директор з управління персоналом компанії «Епіцентр К» Йолана Каменчук. — В розпал карантину люди взагалі практично не йшли з компанії».

За словами експертів, у компаніях, де керівництво проявило турботу про співробітників, цифри схожі. «Люди почали цінувати бізнес, який дає їм стабільність. Думаю, що ця тенденція пов’язана ще і з психологічним чинником — довірою та прихильністю до компанії, яка виявилася для людей точкою опори у важкий момент, — розповідає Йолана Каменчук. — Епіцентр, попри фінансові складнощі, виплатив заробітну плату співробітникам у повному обсязі. Ми подбали про засоби безпеки для персоналу. Записали відеоуроки з психологічної допомоги. Надали оплачувані відпустки тим, хто в цей період боявся виходити на роботу».

Пандемія COVID-19 також змінила на попит на спеціалістів різних професій. Так, істотно збільшилася кількість вакансій простих робочих спеціальностей — у топі незамінних кур’єри, водії та логісти. Крім того, під час карантину попит на IT-фахівців збільшився на 125 % — роботодавці активно шукали спеціалістів для підтримки IT-інфраструктури та реалізації нових онлайн-проєктів. Станом на сьогодні ситуація вирівнялась і кількість IT- вакансій на ринку на 21 % більша, ніж до початку пандемії, при цьому дефіцит кадрів зберігається. У топі digital-маркетолог, PPC-фахівець, IOS-розробник, HTML-верстальник, project manager, SMM-менеджер, SEO-спеціаліст.

Крім того, у компаніях почали з’являтися працівники, яких до пандемії розглядали тільки в окремих галузях. Усе частіше трапляються оголошення про пошук вірусолога, фахівця з охорони праці та промислової безпеки.

А от розмір заробітних плат в Україні істотно не змінився. За даними Держстату, у березні середня зарплата в Україні становила 11 446 грн, у квітні знизилася до 10 430 грн, а в липні вийшла на карантинний рівень 11 804 грн, на якому і тримається.

З початку карантину в Україні статус безробітного отримали майже 432 тис. осіб, що на 67 % більше, ніж за аналогічний період минулого, повідомили в Державному центрі зайнятості. Найбільше коронакриза вплинув на сфери, які потрапили під карантинну заборону: готельно-ресторанний бізнес та роздрібну торгівлю. Зокрема, на сайтах rabota.ua та work.ua, дані яких аналізували експерти ЦЕС, на піку карантину кількість вакансій у готельно-ресторанній сфері становило лише 17 % від докарантинних показників, у сфері роздрібної торгівлі — 37–40 %. Водночас найбільш швидким відновлення було також у секторах, які через обмеження постраждали найсильніше. Як відзначають аналітики Центра економічних стратегій, кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі складає 64–84 % від докарантинного рівня, а в роздрібній торгівлі — 80–101 %.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також