Китайская CRRC выиграла тендер на "поезда-трубы" для Харьковского метро

Одна из дочерних компаний китайской машиностроительной корпорации CRRC, которая является крупнейшим в мире поставщиком оборудования рельсового транспорта, выиграла тендер на поставку поездов метро для Харькова.

Как сообщает "Синьхуа", победителем тендера, объявленного в июне 2019 года, стала компания CRRC Тangshan, базирующаяся в городе Таншань северокитайской провинции Хэбэй.

Сделка должна быть выполнена за 35 месяцев. КП "Харьковский метрополитен" получит восемь составов (40 вагонов метро) и соответствующие запчасти, вспомогательные инструменты и комплектующие сервисы. Размер заказанных вагонов - 2675 мм в широту и 3650 мм в высоту. Длина каждого состава - 96,18 м. Составы рассчитаны на колею 1520 мм и максимальную скорость движения 80 км/час.

CRRC Тangshan раньше поставляла ширококолейные поезда в Туркменистан, Казахстан и Монголию, экспортировала партии трамвайных вагонов и вагонов метро в два турецких города, а также получила в результате тендера заказ на поставку легкорельсовых поездов в португальский город Порту.

Харьковский контракт станет вторым заказом, полученным CRRC Тangshan на европейском рынке.

Для харьковского метро будут куплены цельные пятивагонные "поезда-трубы".

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют «труба» - без перегородок между вагонами", - говорил в апреле заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов.

Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение двух-двух с половиной лет.