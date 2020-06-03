Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалобы бизнесмена на отсутствие отсрочки выплат кредита

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области позвонил главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру из-за жалобы бизнесменов на условия погашения кредита. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Хмельницкий производитель ковров "Карат" заявил, что на протяжении месяца не может отсрочить погашение по телу кредита. По словам его и других предпринимателей, они пытались реструктиризовать кредит и обращались к членам правления банка.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", - заявил глава государства.

Как пишет "Украинская правда", Зеленский также заявил Мецгеру, что к нему поступают жалобы на невыдачу "Укрэксимбанком" кредитов и отсутствие отсрочек по погашению кредитных обязательств.

"У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год. Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - заявил президент.

Напомним, что в апреле Кабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривен. Это увеличивает круг потенциальных получателей кредита.

В мае Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса.