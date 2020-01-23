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​Полиция заинтересовалась букмекерской конторой "Фаворит"

Изъяты черновые записи и компьютеры, подтверждающие занятие игорным бизнесом.

​Полиция заинтересовалась букмекерской конторой "Фаворит"

Сотрудники полиции 22 января провели обыски у лиц, связанных с букмекерской конторой "Фаворит".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, которая осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании.

Полиция сообщила, что под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" и при помощи интернет-сайта компания проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы закона Украины "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Следователи установили, что на сайтах favbet.com и favorit.com.ua предоставляется доступ к азартным играм, таким как игровые автоматы, покерные карты, виртуальная рулетка и ставкам на спортивные события.

В ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов были найдены черновые записи, компьютеры, платежные карточки, при помощи которых легализовали полученные деньги.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Следствие ведется в рамках ст.203-2 Уголовного кодекса (занятие игорным бизнесом). Подозрения пока никому не вручались.

В то же время в "Фаворит Спорт" опровергли обыски.

"22 января в украинских СМИ появилась информацию об обысках силовыми структурами в офисах компании, а также в домах сотрудников. Данная информация не соответствует действительности, Favbet работает в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами. На сотрудников тож не оказывается никакого давления.

Также в результате внутреннего расследования стало известно, что данная информационная атака стала следствием активной публичной позиции Favbet по легализации игорного бизнеса в Украине.

Источником дискредитации репутации Favbet стали российские компании, которых не устраивают нормы принятого в первом чтении законопроекта «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». А именно в части запрещения деятельности на игорном рынке Украины компаний, конечными бенефициарами которых являются физические или юридические лица российского происхождения", - цитирует заявление компании AIN.ua.

Напомним, что в 2016 году СБУ заявляла о "ликвидации" "Фаворита", но контора успешно продолжила свою работу.

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