Объявлены ТОП-20 компаний, которые внедряют лучшие корпоративно-социальные практики в Украине

Как сообщают СМИ: 4 июля в Киеве отметили ТОП-20 компаний, которые внедряют лучшие корпоративные социальные практики в Украине.

По версии издательской группы "Картель", это проекты, которые изменили жизнь местных общин, внесли вклад в здравоохранение, медицину, популяризацию спорта, здорового образа жизни и т.д. В рейтинг попали, в частности: "ДТЭК", "Київстар", "Метінвест", WOG, "Нестле", оператор государственных лотерей "М.С.Л." и другие.

"Трудно перечислить все те добрые дела, которые делают эти компании, которые работают в Украине. И нам кажется, что Украина должна знать своих героев, то есть тех, кто не только зарабатывает в этой стране, но и делится, тот, кто понимает, что он должен вкладывать в будущее", – прокомментировал результаты рейтинга шеф-редактор издательской группы "Картель" Виталий Пирович.

Отдельно среди 20 лучших компаний были выделены 5 с самыми интересными проектами, которые были представлены участникам церемонии. В эту пятерку попал и лидер украинского лотерейного рынка – "М.С.Л.". Директор по маркетингу компании познакомил присутствующих с результатами одного из самых успешных КСО-кейсов – строительством и развитием за счет "М.С.Л." Универсального учебно-тренировочного центра зимних видов спорта "Льодограй" в городе Богуслав Киевской области.

"Это фундаментальный проект, который охватил все население небольшого города Богуслав, показал пример того, как могут крупные инфраструктурные проекты трансформировать жизнь всего города. Это проект, который изменил жизнь маленьких спортсменов, еще 4-5 лет назад не видевших спортивного льда и не стоявших на коньках, а уже сегодня – это чемпионы мирового уровня", – рассказывает директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро.

К тренировкам талантливой молодежи привлекли известных спортивных тренеров. За четыре года в Центре зимних видов спорта "Льодограй" провели почти полторы сотни соревнований, а его воспитанники завоевали почти 460 призовых мест на региональных, национальных и международных соревнованиях по хоккею и фигурному катанию.