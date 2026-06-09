Документалка про вінницький хімзавод отримала спецвідзнаку кінофестивалю BEAST

“Білі скелі Вінниці” – фільм української режисерки та художниц Кароліни Ускакович розповідає про завод "Хімпром", який був одним із найбільших підприємств в Україні, проте збанкрутував у 1990-х роках. Разом із руїнами від будівлі залишився токсичний фосфогіпсовий відвал. На місці цих "білих скель" у центрі Вінниці почала формуватися нова міська екосистема дикої природи.

Авторка повертається в рідне місто, щоб дослідити екосистему відвалу через роботу з архівами, візуальне дослідження, співпрацю з експертами й експертками та концептуалізацію постіндустріальних урбаністичних екологій.

Фільм отримав спецвідзнаку в документальному конкурсі фестивалю східноєвропейського кіно BEAST. Про це повідомили на сторінці фестивалю в Instagram.

BEAST – міжнародний кінофестиваль, що відзначає найкраще кіно Центральної та Східної Європи та проводиться в Порту, Португалія.

Кароліна Ускакович – мультидисциплінарна режисерка, дизайнерка й художниця з Києва. Закінчила магістерський курс із нелінійної оповіді в Королівській академії мистецтв у Гаазі. Із 2021 року працює артдиректоркою журналу "Антропосфера: оксфордський огляд клімату" та входить до складу дослідницької групи "Цифрові екології".