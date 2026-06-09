Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Документалка про вінницький хімзавод отримала спецвідзнаку кінофестивалю BEAST

Нагороду отримала стрічка “Білі скелі Вінниці”

CultHub
Документалка про вінницький хімзавод отримала спецвідзнаку кінофестивалю BEAST
Кадр з фільму "Білі скелі Вінниці"
Фото: lvivcenter.org

“Білі скелі Вінниці” – фільм української режисерки та художниц Кароліни Ускакович розповідає про завод "Хімпром", який був одним із найбільших підприємств в Україні, проте збанкрутував у 1990-х роках. Разом із руїнами від будівлі залишився токсичний фосфогіпсовий відвал. На місці цих "білих скель" у центрі Вінниці почала формуватися нова міська екосистема дикої природи.

Авторка повертається в рідне місто, щоб дослідити екосистему відвалу через роботу з архівами, візуальне дослідження, співпрацю з експертами й експертками та концептуалізацію постіндустріальних урбаністичних екологій.

Фільм отримав спецвідзнаку в документальному конкурсі фестивалю східноєвропейського кіно BEAST. Про це повідомили на сторінці фестивалю в Instagram.

BEAST – міжнародний кінофестиваль, що відзначає найкраще кіно Центральної та Східної Європи та проводиться в Порту, Португалія.

Кароліна Ускакович – мультидисциплінарна режисерка, дизайнерка й художниця з Києва. Закінчила магістерський курс із нелінійної оповіді в Королівській академії мистецтв у Гаазі. Із 2021 року працює артдиректоркою журналу "Антропосфера: оксфордський огляд клімату" та входить до складу дослідницької групи "Цифрові екології".

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies