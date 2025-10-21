​​Звинувачений у сексуальних домаганнях режисер Білоус відкриє власний театр

Звинувачений у сексуальних домаганнях режисер Андрій Білоус відкриє власний театр Dark Club Theatre. Раніше він звільнився з посади директора-художнього керівника Молодого театру.
Про це повідомляє Wonderzine Україна.
Працівниця Молодого теаотру Світлана Мамедова розповіла, що в анонсованій виставі "Замах на самотність" зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також Максим Зерко, актор театру "Культ", де Білоус незабаром поставить виставу.
Крім того, "Друга сцена" повідомляє, що у виставі зʼявляться актори Молодого театру Анастасія Блачжук, Іван Потапов і Тетяна Стебловська, а також Народна артистка Тамара Яценко, яка теж раніше працювала в Молодому театрі.
Водночас Світлана вказала, що "Замах на самотність" був репертуарною виставою Молодого театру, проте режисерка Дарія Назаренко, яка тепер працює в Dark Club Theatre, «забрала» її.
"Дарія – найбільш наближена особа до Білоуса, вона його помічниця вже досить давно, брала активну участь у його збочених «схемах». Це випускниця його режисерського курсу, вона працювала в Молодому штатною режисеркою й помічницею художнього керівника, тобто Білоуса. Звичайно, після обвинувачень Дарія стала на його бік, але допрацювала в Молодому театрі до кінця серпня 2025 року", – розповіла Світлана.
За її словами, для працівників Молодого театру дії Білоуса не стали несподіванкою: "Ми не здивовані від того, що це відбулося, оскільки очікували цього. Але здивовані від того, що вони навіть не приховують, хто вони – справжня темрява".
"Упевнені, що нічого з цього не вийде, і це буде повний провал. Ми як суспільство маємо повністю ігнорувати цей прояв збочення, не спонсорувати його й чекати дій правоохоронних органів стосовно пана Білоуса", – додала Світлана.
"Друга сцена" спростувала інформацію про участь акторки Анастасії Блачжук у виставі, поставленій театром Dark Club Theatre. Там указали, що сама Анастасія зазначила, що "не має жодного стосунку до театру" та що інформатори сплутали її з кимось іншим.
Видання "Українська правда" також повідомляє, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки в Білоуса у справі щодо зґвалтування та сексуального насильства щодо студенток. Інших подробиць наразі не має.
Звинувачення і звільнення Білоуса
- У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки, після чого почали збирати їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання. А українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 14 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився. Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.
- 18 березня під театром і КМДА влаштували акцію з закликом звільнити Білоуса. Але цього не сталося. Як і звільнення керівника департаменту КМДА, відповідального за продовження роботи Білоусом.
- У травні актори після вистави за режисурою Білоуса звернулися до глядачів зі зверненням. Вони повідомили, що більшість колективу стикалася з харасментом і неетичною поведінкою художнього керівника. Колектив театру не почувався в безпеці. 14 травня Білоус звільнився з театру “за угодою сторін”.
- У вересні повідомлялося, що Білоус став режисером вистави в театрі "Культ".