​​Звинувачений у сексуальних домаганнях режисер Білоус відкриє власний театр

Звинувачений у сексуальних домаганнях режисер Андрій Білоус відкриє власний театр Dark Club Theatre. Раніше він звільнився з посади директора-художнього керівника Молодого театру.

Про це повідомляє Wonderzine Україна.

Працівниця Молодого теаотру Світлана Мамедова розповіла, що в анонсованій виставі "Замах на самотність" зіграють колишні студентки та студенти режисера, а також Максим Зерко, актор театру "Культ", де Білоус незабаром поставить виставу.

Крім того, "Друга сцена" повідомляє, що у виставі зʼявляться актори Молодого театру Анастасія Блачжук, Іван Потапов і Тетяна Стебловська, а також Народна артистка Тамара Яценко, яка теж раніше працювала в Молодому театрі.

Водночас Світлана вказала, що "Замах на самотність" був репертуарною виставою Молодого театру, проте режисерка Дарія Назаренко, яка тепер працює в Dark Club Theatre, «забрала» її.

"Дарія – найбільш наближена особа до Білоуса, вона його помічниця вже досить давно, брала активну участь у його збочених «схемах». Це випускниця його режисерського курсу, вона працювала в Молодому штатною режисеркою й помічницею художнього керівника, тобто Білоуса. Звичайно, після обвинувачень Дарія стала на його бік, але допрацювала в Молодому театрі до кінця серпня 2025 року", – розповіла Світлана.

За її словами, для працівників Молодого театру дії Білоуса не стали несподіванкою: "Ми не здивовані від того, що це відбулося, оскільки очікували цього. Але здивовані від того, що вони навіть не приховують, хто вони – справжня темрява".

"Упевнені, що нічого з цього не вийде, і це буде повний провал. Ми як суспільство маємо повністю ігнорувати цей прояв збочення, не спонсорувати його й чекати дій правоохоронних органів стосовно пана Білоуса", – додала Світлана.

"Друга сцена" спростувала інформацію про участь акторки Анастасії Блачжук у виставі, поставленій театром Dark Club Theatre. Там указали, що сама Анастасія зазначила, що "не має жодного стосунку до театру" та що інформатори сплутали її з кимось іншим.

Видання "Українська правда" також повідомляє, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки в Білоуса у справі щодо зґвалтування та сексуального насильства щодо студенток. Інших подробиць наразі не має.

Звинувачення і звільнення Білоуса