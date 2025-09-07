​"Нетробко перетворилася на Непотребко": Сотні людей протестували проти виступів російської оперної співачки в Лондоні

Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів російської сопрано Анни Нетребко, яка має у вересні виступи в Лондоні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
«Будучи англійцем, я відчуваю сором за лицемірство Королівської Опери, і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати тим часом як українські митці жертвують життям», – сказав Радіо Свобода один з протестувальників Стівен Лейсі.
"Нетребко перетворилася для мене на «Непотребко». Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності", – каже мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко, яка переїхала до Британіі під час повномасштабної війни в Україні.
- Як повідомлялося, Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска" і перший виступ запланований на 11 вересня. Всі квитки на її виступи вже розпродані.
- Анна Нетребко вважається наближеною до Кремля, вона була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах 2012 року. У 2014 році вона зустрічалась з Олегом Царьовим, який називав себе "головою парламенту Новоросії", а також вона відвідувала окупований Донецьк і дала гроші місцевому театру.
- З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році Нетребко казала, що виступає проти війни.
- Кілька десятків провідних діячів мистецтва, письменників та філософів різних країн написали відкритого листа, вимагаючи усунути її від виконання ролі в опері в Лондоні.
- Раніше, після протестів, угоди з Нетребко щодо виступів розривали Баварська державна опера в Мюнхені та Метрополітен-опера в Нью-Йорку.
- У травні українські активісти в Німеччині виграли суд проти диригента, який захищав Нетребко.