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Київрада розгляне законопроєкт про демонтаж пам'ятників, пов’язаних з РФ

Депутати голосуватимуть під час наступної сесії Київради.

Київрада розгляне законопроєкт про демонтаж пам'ятників, пов’язаних з РФ
Фото: Елизавета Сергиенко

У Київраді розглядатимуть рішення про демонтаж пам'ятників, що мають стосунок до Росії та Радянського союзу. Про це повідомляє журналіст LB.ua

Депутатки Київради Ксенія Семенова та Аліна Михайлова зареєстрували на наступну сесію проект рішення щодо демонтажу усіх відповідних пам'ятних знаків у Києві.

 У проєкті пропонується протягом 60 днів демонтувати усі відомі пам'ятні знаки (пам’ятники, меморіальні об’єкти, меморіальні дошки) та передати на зберігання відповідним РДА до створення музею тоталітаризму.

 Всього у списку 60 таких пам'ятних знаків, серед яких є пам'ятники Щорсу, Ватутіну, Пушкіну та бюст Леніну на станції метро “Театральна”. Відповідно до законодавства, дане рішення мають розглянути на найближчій сесії Київської міської ради.

 “Русні в Києві - п..зда”, – прокоментувала LB.ua співавторка проєкту рішення, депутатка КМР Ксенія Семенова.

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