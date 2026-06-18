Білий дім підтвердив, що мирний договір між США та Іраном набув чинності

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, який є формою мирної угоди для припинення війни на Близькому Сході.

Як пише BBC, остаточне погодження респубіканцем цього документа відбулося у французькому Версалі - там Трамп брав участь у званій вечері для учасників саміту країн "Великої сімки". Американці використали дистанційний формат, без прямої зустрічі лідерів двох країн, які є сторонами угоди.

Білий дім підтвердив, що положення меморандуму набувають чинності негайно з моменту підписання. Відповідно 17 червня стає точкою відліку 60-денного періоду, впродовж якого Іран та США мають у переговорних групах напрацювати розширену угоду.

З боку Ірану меморандум підписав президент Масуд Пезешкіян, який формально не є главою держави, адже цей титут належить верховному лідеру. В Тегерані стверджують, що через два місяці отримають право стягувати з суден в Ормузькій протоці плату за проходження. Також ісламська республіка наголошує на тому, що удари Ізраїлю по Лівану будуть вважатися порушенням угоди.