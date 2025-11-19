Експосол України в США Чалий вважає інформаційною атакою публікації про "мирний план" США і Росії

Він звернув увагу, що паралельно з цими текстами, побудованими на основі анонімних джерел, схожі тези опублікувала російська Служба зовнішньої розвідки.

Експосол України в США Валерій Чалий вважає інформаційною атакою повідомлення у західних медіа про те, що українського президента примушуватимуть до вигідних для Росії умов перемир'я. Він зазначив, що оприлюднені деталі нинішнього "мирного плану" – це компіляція з попередніх російських "побажань".

При цьому, додав він, реалістичних пропозицій і реальних факторів виходу з широкомасштабної війни зараз немає. Також Чалий звернув увагу, що паралельно з поширенням "зливу" "мирного плану" вийшла заява російської Служби зовнішньої розвідки зі схожими тезами.

"А ми вже такого надивилися за ці роки, то все це скоріше інформаційна історія й чергове тестування настроїв, яке вороги на наших очах перетворюють в масштабну ІПСО, «підкріплюючи» черговий «мирний план» цілеспрямованим вбивством ракетами українських жінок і дітей, щоб змусити народ до капітуляції", – сказав експосол.

Чалий звернув увагу, що одним з джерел журналістів був близький до Путіна Кирило Дмітрієв: на нього робили прямі посилання.

"До того ж і сам пан Віткофф вказав саме на такого собі «К», який і змалював журналістам всю цю історію у вигідному для нього варіанті", – сказав він.

Чалий припускає, що успіхом цей "мирний план" не завершиться.

Одразу декілька медіа повідомили про те, що Росія і США без участі України і Європи підготували “мирний план” на 28 пунктів, який вигідний Кремлю. Серед його “пропозицій” і зменшення армії, і відмова від Донецької області, і зменшення кількості збройної допомоги, і закріплення статусу російської мови як державної. Відбулося це на тлі корупційного скандалу в українській владі.

За даними Reuters, США вже передали інформацію українській делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка нині перебуває в Анкарі.



