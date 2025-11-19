Зеленський та Ердоган проводять спільну зустріч у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі.
Про це повідомили у офісі президента Туреччини
"Президент Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у Президентському комплексі з Президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом у Туреччині", — ідеться у повідомленні.
Пізніше Володимир Зеленський опублікував посилання на пряму трансляцію спільної конференції з президентом Ердоганом.
- Раніше Reuters повідомило, що в Туреччині Зеленський може зустрітися із спецпосланцем США Віткоффом, щоб спробувати відновити переговори з Росією щодо припинення війни в Україні.
- За словами Зеленського, у Туреччині Україна готує активізацію перемовин і має напрацьовані рішення, які пропонуватиме партнерам.