МЗС Франції викликає посла РФ для пояснень порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі

Міністерство закордонних справ Франції викликає посла Росії в Парижі для пояснень порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі.

Про це повідомив в.о. міністра закордонних справ Жан-Ноель Барро в інтерв'ю радіо France Inter.

"Він буде викликаний сьогодні вранці. Ми скажемо йому, що не дамо себе залякати, що НАТО та його союзники мають найпотужнішу в світі оборонну та стримуючу силу і що потрібно припинити випробовувати нас і намагатися залякати", – заявив Барро.

Він наголосив, що це "вторгнення дронів, навмисне чи випадкове, - це дуже серйозно і абсолютно неприйнятно".

"Все це додається до незліченних провокацій Владіміра Путіна, який хоче переконати всіх, що європейці є войовничими, тоді як сам дозволяє собі вторгнення на територію європейських країн", – зазначив Барро.

Раніше МЗС Чехії також викликало посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, а МЗС Нідерландів - викликало посла РФ в Гаазі. 10 вересня, у день атаки, МЗС Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту.

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.