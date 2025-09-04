Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Парижі розпочалося засідання коаліції охочих: хто бере участь і які деталі відомі

По завершенню відбудеться розмова з Дональдом Трампом. 

У Парижі розпочалося засідання коаліції охочих: хто бере участь і які деталі відомі
Коаліція охочих (ілюстративне фото)
Фото: Офіс президента

У Парижі сьогодні, 4 вересня, розпочалося засідання коаліції охочих – об'єднання країн, які хочуть забезпечити для України гарантії безпеки. За інформацією французького телеканалу BMF TV, очно участь у заході братимуть український президент Володимир Зеленський, прем'єр Бельгії Барт де Вевер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, міністр Фінляндії Александер Стубб, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, голова польського уряду Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр Іспанії Педро Санчес

Інші лідери братимуть участь онлайн. Після цього о 15:00 відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а потім о 16:00 – пресконференція у французькому президентському палаці.

Серед тих, хто братиме участь онлайн, буде, зокрема, генсек НАТО Марк Рютте, а також:

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
  • прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
  • британський прем’єр Кір Стармер
  • президент Румунії Нікушор Дан
  • прем’єр Болгарії Россен Желязков
  • прем’єр Естонії Крістен Міхал 
  • латвійська прем’єрка Евіка Сіліня 
  • президент Литви Гітанас Науседа
  • прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре
  • прем’єр Швеції Ульф Крістерссон 
  • прем’єр Чехії Петр Фіала
  • прем’єр Люксембургу Люк Фріден
  • прем’єр Ірландії Міхол Мартін
  • прем’єр Португалії Луїс Монтенегро
  • прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс
  • президент Кіпру Нікос Христодоулідіс
  • прем’єр Хорватії Андрей Пленкович
  • прем’єр Словенії Роберт Голоб
  • прем’єр Албанії Еді Рама
  • прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч
  • прем’єр Канади Марк Карні
  • прем’єр Японії Сігеру Ісіба
  • прем’єр Австралії Ентоні Албаніз 
  • прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон
  • прем’єрка Австрії Беате Майнль-Райзінгер
  • прем’єрка Ісландії Карін Гуннарсдоттір 
  • віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз 

Від ЄС не буде представників Словаччини, Угорщини та Мальти. 

Коаліція охочих – це об’єднання понад 30 країн, переважно Європи, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

Гарантії безпеки

Україна казала, що головна гарантія безпеки для неї – це сильна її власна армія. Це включає забезпечення всією необхідною зброєю та зарплатнею особового складу в кількості не меншій, ніж є зараз. 

Друга гарантія безпеки – це так звані boots on the ground – стримувальний іноземний контингент. Поки невідомо, яка кількість держав готова надіслати свої війська для такої місії, та президент казав, що серед них є досить неочікувані.

Наступна гарантія – це можливість застосування нових, реально дієвих санкцій. 

Також обговорюють формат NATO like – альтернативу Альянсу, в який Україну поки брати не хочуть. Окремо Україна прагне вступити до ЄС і вважає, що це може бути складовою гарантування.

Над військовими гарантіями безпеки спільно з колегами працює головком Олександр Сирський.

"Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", – казав він.
