У Парижі розпочалося засідання коаліції охочих: хто бере участь і які деталі відомі

У Парижі сьогодні, 4 вересня, розпочалося засідання коаліції охочих – об'єднання країн, які хочуть забезпечити для України гарантії безпеки. За інформацією французького телеканалу BMF TV, очно участь у заході братимуть український президент Володимир Зеленський, прем'єр Бельгії Барт де Вевер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, міністр Фінляндії Александер Стубб, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, голова польського уряду Дональд Туск, прем'єр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Інші лідери братимуть участь онлайн. Після цього о 15:00 відбудеться телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а потім о 16:00 – пресконференція у французькому президентському палаці.

Серед тих, хто братиме участь онлайн, буде, зокрема, генсек НАТО Марк Рютте, а також:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

британський прем’єр Кір Стармер

президент Румунії Нікушор Дан

прем’єр Болгарії Россен Желязков

прем’єр Естонії Крістен Міхал

латвійська прем’єрка Евіка Сіліня

президент Литви Гітанас Науседа

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре

прем’єр Швеції Ульф Крістерссон

прем’єр Чехії Петр Фіала

прем’єр Люксембургу Люк Фріден

прем’єр Ірландії Міхол Мартін

прем’єр Португалії Луїс Монтенегро

прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс

президент Кіпру Нікос Христодоулідіс

прем’єр Хорватії Андрей Пленкович

прем’єр Словенії Роберт Голоб

прем’єр Албанії Еді Рама

прем’єр Чорногорії Мілойко Спаїч

прем’єр Канади Марк Карні

прем’єр Японії Сігеру Ісіба

прем’єр Австралії Ентоні Албаніз

прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон

прем’єрка Австрії Беате Майнль-Райзінгер

прем’єрка Ісландії Карін Гуннарсдоттір

віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз

Від ЄС не буде представників Словаччини, Угорщини та Мальти.

Коаліція охочих – це об’єднання понад 30 країн, переважно Європи, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

Гарантії безпеки

Україна казала, що головна гарантія безпеки для неї – це сильна її власна армія. Це включає забезпечення всією необхідною зброєю та зарплатнею особового складу в кількості не меншій, ніж є зараз.

Друга гарантія безпеки – це так звані boots on the ground – стримувальний іноземний контингент. Поки невідомо, яка кількість держав готова надіслати свої війська для такої місії, та президент казав, що серед них є досить неочікувані.

Наступна гарантія – це можливість застосування нових, реально дієвих санкцій.

Також обговорюють формат NATO like – альтернативу Альянсу, в який Україну поки брати не хочуть. Окремо Україна прагне вступити до ЄС і вважає, що це може бути складовою гарантування.

Над військовими гарантіями безпеки спільно з колегами працює головком Олександр Сирський.

"Спільно напрацьовані практичні рішення, підкріплені реальними механізмами політико-дипломатичної підтримки з боку надійних партнерів України, здатні забезпечити справедливий і тривалий мир для України та всієї Європи. Водночас ми виходимо з того, що сильна українська армія, забезпечена озброєнням і технікою, є основою безпеки для України", – казав він.



