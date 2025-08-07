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Угорська поліція затримала чоловіка, який шукав кіллера для Орбана

Інкримінували підготовку до вбивства.

Угорська поліція затримала чоловіка, який шукав кіллера для Орбана
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

В Угорщині відкрито кримінальну справу проти користувача мережі, який у липні цього року шукав онлайн "найкращого найманого вбивцю" для замаху на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", підозрюваний обіцяв заплатити виконавцю замовного вбивства політика у форинтах або будь-якій іншій валюті. Чоловіка затримано, під час допиту він визнав свою провину.

Слідча прокуратура Будапешта подала запит щодо взяття зловмисника під варту через "небезпеку повторного вчинення правопорушення". Чоловіка обвинувачують у підготовці до вбивства з обставинами, які обтяжують злочин. Йому загрожує ув'язнення.

Це вже другий випадок за останній час, коли очільнику уряду Угорщини публічно погрожують. У червні 44-річний житель міста Толна заявляв, що хоче відрубати Орбану голову.  
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