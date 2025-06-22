Під завалами можуть залишатися ще двоє людей.

У Краматорську Донецької області триває рятувальна операція після того, як російська ракета зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили у МВС.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків.

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей.

Оновлено. Потім голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив про трьох загиблих.

“Тіла двох загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську, яку росіяни атакували вчора вночі. Таким чином, станом на 17:00 кількість жертв сягнула 3”, ‒ зазначив він.

Голова ОВА також повідомив про 4 поранених.

За попередньою інформацією, під руїнами залишаються ще 2 людини. Рятувальна операція триває.