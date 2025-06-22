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Удар по Краматорську: троє загиблих, тривають пошуки (оновлено)

Під завалами можуть залишатися ще двоє людей. 

У Краматорську Донецької області триває рятувальна операція після того, як російська ракета зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили у МВС.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків. 

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще троє людей. 

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Оновлено. Потім голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив про трьох загиблих.

“Тіла двох загиблих витягнули рятувальники з-під завалів багатоповерхівки у Краматорську, яку росіяни атакували вчора вночі. Таким чином, станом на 17:00 кількість жертв сягнула 3”, ‒ зазначив він.

Голова ОВА також повідомив про 4 поранених.

За попередньою інформацією, під руїнами залишаються ще 2 людини. Рятувальна операція триває.
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