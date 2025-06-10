Британія і ще 4 держави ввели санкції проти двох ізраїльських міністрів

Їх звинувачують у підбурюванні до насильства щодо палестинського цивільного населення.

Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія оголосили про введення санкцій щодо двох ізраїльських міністрів, повідомляє Sky News.

Обмежувальні заходи торкнулися мініста національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

Санкції ввели у зв'язку з «неодноразовим підбурюванням до насильства щодо палестинського цивільного населення».

Країни використовували Глобальні правила санкцій за порушення прав людини 2020 для позначення міністрів як «причетних осіб».

Міністрам заморозили всі активи та заборонили їм в'їзд до 5 держаи. США поки про санкції не оголошували.

Міністр закордонних справ Девід Ламмі у спільній заяві з іншими країнами, які застосували санкції, заявив, що Бен-Гвір і Смотрич «підбурювали до екстремістського насильства та серйозних порушень прав людини в Палестині», додавши, що «ці дії неприйнятні».