Трамп і Путін проводять телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Американський президент Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Володимиром Путіним, заплановану ним задля припинення вогню в Україні. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела.

Цей дзвінок Трамп анонсував ще два дні тому. CNN з посиланням на Офіс президента пише, що перед дзвінком Путіну Трамп поговорив із Володимиром Зеленським.

Раніше в Білому домі анонсували розмову з українським президентом не до, а після того, як Трамп поговорить із Путіним.

Передумови розмови Трампа і Путіна

Після того, як лідери коаліції охочих у координації з Трампом висунули Росії вимогу повного і безумовного припинення вогню з 12 травня, Путін запропонував Україні зустріч. Він сам назвав місце і дату: Туреччина, 15 травня. Саме в Туреччині завершилися останні перемовини між делегаціями країн – 15 квітня 2022.

Україна заявила, що перед зустріччю має бути повне припинення вогню, і її в цьому підтримали країни ЄС і навіть спецпредставник США Кіт Келлог. Але Дональд Трамп наполіг на тому, аби Україна терміново погодилася взяти участь у зустрічі з Росією. Президент України того ж дня погодився, і сказав, що чекатиме в Туреччині особисто на Путіна. Кремль тягнув із відповіддю, хто ж поїде до Стамбула. Після того, як стало очевидно, що туди не поїде Трамп, якого також запросив Зеленський, Москва опублікувала прізвища делегатів: частина з них представляла її на переговорах трирічної давнини.

Володимир Зеленський сказав, що такий низький рівень представництва на переговорах ображає і США, які наполягали на зустрічі України і Росії, і Туреччину, яка цю зустріч організувала. Єдиним реальним результатом цих перших з 2022-го прямих контактів Києва і Москви стала домовленість провести великий обмін полоненими. А от згоди на припинення вогню Росія так і не дала. Крім того, за даними низки медіа, її делегати намагалися залякувати Україну "безкінечною війною" і вимагали в неї вивести війська з чотирьох областей.

Коли стало очевидно, що добитися від Росії конструктиву в питанні припинення вогню хоча б на 30 днів, як було вирішено раніше, не вдасться, Трампу з Албанії подзвонили президент Франції Еммануель Макрон, президент України, голови урядів Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер і німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Також учора, тобто за день до розмови Трампа із Путіним, американському президенту для обговорення необхідності припинення вогню в Україні телефонували Макрон, Мерц, Стармер і італійська прем'єр-міністр Джорджа Мелоні.