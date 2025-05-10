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ЗМІ: у Кашмірі фіксують випадки порушення домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи.

ЗМІ: у Кашмірі фіксують випадки порушення домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном
Ілюстративне фото: у Пакистані сьогодні святкували “припинення вогню”
Фото: EPA/UPG

Сусіди з ядерною зброєю Індія та Пакистан домовилися про припинення вогню в суботу після тиску США та дипломатії, оголосивши про раптове припинення конфлікту, який, здавалося, тривожно загострювався. Але протягом кількох годин надійшли повідомлення про порушення домовленості в Кашмірі – спірній території, яка зазнала основного тягаря чотирьох днів боїв, передає Reuters. 

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За словами представників влади, мешканців та свідків, у нічному небі над Джамму було чути вибухи, а снаряди та спалахи були помічені в нічному небі, подібно до подій попереднього вечора.

Військові речники в обох країнах не одразу відповіли на запити про коментарі.
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