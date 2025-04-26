В іранському порту стався потужний вибух і пожежа, постраждали сотні людей

У порту Раджаї неподалік від Бандар-Аббаса, що на півдні Ірану, стався потужний вибух. Спочатку було відомо про 281 постраждалу особу, згодом писали про 406 постраждалих.

Про це пишуть державні іранське агентство IRNA, CNN та АР.

Порт є головним об'єктом для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки. Через порт проходить близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Про причину вибухупоки не повідомляють, але він стався під час третього раунду переговорів представників Ірану та Сполучених Штатів у Омані щодо ядерної програми Тегерана.

За даними АР, іранське державне телебачення "спеціально виключило" будь-яку енергетичну інфраструктуру як причину вибуху. Імовірно, вибухнуло паливо, роботу порту призупинено. Пишуть, що вибух стався в хімічній і сірчаній зоні порту.

Мехрдад Хасанзаде, один із чиновників, що відповідає за ліквідацію наслідків стихійних лих, сказав, що вибух стався поміж контейнерів. Державне телебачення повідомило, що через вибух обвалилася будівля, але інших подробиць не надали. Також пишуть, що багато його будівель серйозно пошкоджені.

Промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на старих нафтових підприємствах, де є брак деталей через міжнародні санкції.

Порт Раджаї розташований приблизно за 1050 кілометрів на південний схід від столиці Ірану Тегерана, на Ормузькій протоці, вузькому гирлі Перської затоки, через яку проходить 20% усієї нафти.