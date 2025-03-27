Засідання у форматі «Рамштайн» піж керівництвом Британії проведуть у квітні

Велика Британія головуватиме на наступному засіданні «Рамштайну» 11 квітня.

Про це повідомив глава британського уряду Кір Стармер, передає «Європейська правда».

Стармер зробив цю заяву після саміту «коаліції рішучих».

За його словами, міністр оборони Джон Гілі очолить засідання, мета зустрічі — надання Україні більшої військової допомоги.

«Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні», — заявив Стармер.