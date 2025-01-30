Міністр оборони США Піт Хегсет обговорив з Марком Рютте посилення НАТО

Міністр оборони США Піт Хегсет обговорив з Марком Рютте створення "більш сильного, більш смертоносного НАТО".

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Обидва лідери наголосили на важливості збільшення витрат на оборону Альянсу та розширення потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики”, - йдеться у повідомленні.

Піт Хегсет наголосив, що Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа повністю віддані досягненню цих цілей перед обличчям сучасних загроз.

Піт Хегсет та Марк Рютте домовилися невдовзі зустрітися особисто.