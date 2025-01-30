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Міністр оборони США Піт Хегсет обговорив з Марком Рютте посилення НАТО

Хегсет та Рютте домовилися невдовзі зустрітися особисто.

Міністр оборони США Піт Хегсет обговорив з Марком Рютте посилення НАТО
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

Міністр оборони США Піт Хегсет обговорив з Марком Рютте створення "більш сильного, більш смертоносного НАТО".

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Обидва лідери наголосили на важливості збільшення витрат на оборону Альянсу та розширення потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики”, - йдеться у повідомленні. 

Піт Хегсет наголосив, що Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа повністю віддані досягненню цих цілей перед обличчям сучасних загроз. 

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Піт Хегсет та Марк Рютте домовилися невдовзі зустрітися особисто.

  • 23 члени ЄС, які також входять до НАТО, ймовірно, погодяться підвищити цільові витрати на оборону вище поточних 2% ВВП на червневому саміті військового альянсу.
  • Кілька днів тому "Голос Америки" написав з посиланням на Financial Times, що Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які зобов'язалися витрачати на оборону понад 5% свого ВВП.
  • Тиждень тому Трамп заявив журналістам, що не впевнений у необхідності для Сполучених Штатів "витрачати бодай якісь кошти на НАТО".
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