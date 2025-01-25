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Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США

Для затвердження знадобилося втручання віцепрезидента Венса.

Піт Хегсет офіційно став міністром оборони США
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Пентагон отримав нового очільника: Сенат США затвердив одну з найскандальніших кандидатур у списку команди президента Дональда Трампа, погодившись на те, щоб міністерство оборони очолив колишній телеведучий Піт Хегсет.

Як пише BBC, під час голосування за нового главу оборонного відомства стався доволі рідкісний для американської політики випадок, коли "за" та "проти" висловилися однакова кількість сенаторів. До Лайзи Мурковські та С'юзан Коллінз, які відмовилися підтримати Хегсета ще на етапі процедурного голосування, приєднався колишній лідер "червоної" більшості Мітч Макконелл. 

За "рахунку" 50-50, згідно з конституцією, вирішальний голос належить віцепрезиденту, який виступає в ролі голови Сенату. Джей Ді Венс, зрозуміло, був за Хегсета, тож той відтепер офіційно є міністром оборони США.

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